Obsežni požari in vročina še naprej pustošijo v Grčiji in Turčiji

V Turčiji in Grčiji se že več dni bojujejo z obsežnimi gozdnimi požari, obenem pa jih pesti hud vročinski val. V Turčiji se je število žrtev povzpelo na šest, več sto ljudi so prepeljali v bolnišnico. Na grškem Peloponezu so medtem zaradi opeklin in težav z dihanjem v bolnišnico prepeljali 16 ljudi.

Večji požar je izbruhnil v soboto v bližini Patrasa na Peloponezu, približno 210 kilometrov zahodno od Aten. Pristojni so evakuirali pet vasi, 16 ljudi so zaradi opeklin in težav z dihanjem prepeljali v bolnišnico. Avtocesto so zaprli, prav tako most čez Korintski zaliv, ki povezuje Peloponez in celinsko Grčijo.

Po podatkih agencije za civilno zaščito je v zadnjih 24 urah v Grčiji izbruhnilo kar 58 gozdnih požarov, večino katerih so hitro pogasili. Grčijo sicer gozdni požari prizadenejo vsako poletje, a strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi globalnega segrevanja vse pogostejši in obsežnejši.

Pred dnevi je tako ogenj opustošil goro Penteli blizu Aten, žrtev k sreči ni bilo. Prav na tem območju je požar julija 2018 v najhujši naravni katastrofi dotlej zahteval 102 življenji.

Dnevne temperature se gibljejo med 42 in 44 stopinj Celzija

Državo obenem pesti vročinski val. Dnevne temperature se gibljejo med 42 in 44 stopinj Celzija, danes naj bi ponekod dosegle celo 45 stopinj, v ponedeljek in torek pa naj bi se še stopnjevale. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa vremenoslovci tokratni vročinski val označujejo za zgodovinskega. Zlasti v mestih temperatura niti ponoči ne upade po 30 stopinj Celzija.

V nekaterih mestih so za prebivalce, ki doma nimajo klimatskih naprav, zato odprli posebne klimatizirane dvorane. Na ministrstvo za delo so opozorili, da je treba delo na prostem čim bolj omejiti, društva za zaščito živali pa so pozvala k ustrezni skrbi za potepuške živali.

Kdaj naj bi vročina popustila, še ni jasno, nekateri meteorologi ocenjujejo, da bi lahko trajala še dva tedna.

Foto: Reuters

V počitniški regiji Bodrum evakuirali več vasi

S številnimi gozdnimi požari, najhujšimi v zadnjih letih, se od srede bojujejo tudi v Turčiji. Ponoči so evakuirali več vasi v počitniški regiji Bodrum, na varno so že v soboto prepeljali tudi 100 ruskih turistov. Tudi v med turisti priljubljeni provinci Antalya so morali danes evakuirati še eno vas.

Po besedah ministra za kmetijstvo in gozdarstvo Bekirja Pakdemirlija je bilo v soboto zvečer aktivnih še devet od več kot 100 požarov. V njih je po podatkih oblasti doslej umrlo šest ljudi, več sto je bilo ranjenih.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v soboto zvečer obiskal prizadete regije in jim obljubil takojšnjo pomoč. Turška vlada se je znašla pod hudimi kritikami, ker kljub pogostim požarom resda ima številne helikopterje, a nobenega delujočega letala za gašenje. Erdogan je poudaril, da zdaj po zaslugi Rusije, Irana in Ukrajine pri gašenju sodeluje že 16 letal.