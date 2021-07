Jelena Karleuša trenutno dopustuje s hčerama Atino in Niko ter teto, v Antalyi, kjer je njihov hotel nenadoma zajel velik požar, vse goste priljubljenega letovišča pa so morali evakuirati. Zvezdnica je dogajanje dokumentirala na svojem Instagramu.

"Ne boste verjeti, kaj se dogaja v našem hotelu, vse gori, jaz pa sem tukaj z otrokoma. Pravkar so nas evkuirali. Toliko, da veste. To je kaos," je povedala v videu, a v naslednjem zagotovila, da je vse v redu in mirila hčerko Niko.

V videih, ki jih je objavila na Instagram storyjih, je videti, kako so goste pospremili na čolne in jih odpeljali na varno. Kasneje je sporočila, da je za njimi dolg, stresen in zelo naporen dan. "Ta norost je trajala predolgo. Otroci so se zelo prestrašili. Ogenj je končno pod nadzorom, a še vedno ni vse pogašeno. Upam, da bo noč mirna," je zapisala in dodala, da pošilja podporo in ljubezen turškim gasilcem.

Požari v turški Antalyi zahtevali več žrtev

Sicer pa so požari v turški provinci Antalya ob sredozemski obali zahtevali tri smrtne žrtve, še 122 ljudi pa je bilo poškodovanih, je poročala STA. V sredo in četrtek je Turčiji izbruhnilo 41 požarov v 13 provincah, večino so že pogasili.

V sredo so požari izbruhnili na štirih krajih približno 75 kilometrov vzhodno od mesta Antalya, ki je priljubljeno med turisti. Na redko poseljenem območju so ognjeni zublji popolnoma uničili 20 poslopij, v katerih je živelo 500 ljudi.

