Srbska zvezdnica Jelena Karleuša ni mogla ostati tiho, ko je opazila, da se pod njenimi fotografijami na Instagramu vrstijo negativni komentarji. Predvsem jo je zmotilo to, da "vsi hvalijo Jennifer Lopez, ko objavi razgaljene fotografije", medtem ko njej isto početje glasno očitajo.

"Vsi ste hinavci. Naj o tem, da sem jaz videti veliko bolje od Jennifer Lopez in da sem skoraj deset let mlajša, niti ne govorim. Vse tuje nam je super, po domačem pa pljuvamo. Toda, v kakšni luknji bi pa živela, če bi poslušala vse, kar ima Balkan povedati o meni," je zapisala 42-letna pevka med komentarji na Instagramu.

Kasneje je še samozavestno dodala, da je "najboljša mačka, ki je hodila pod tem nebom," ter da ji odobravanje večine pomeni ravno toliko kot rezultati volitev v Bocvani v Afriki. "In ja, povsem je nepomembno, če sem stara 20, 30, 40 ali 150 let. Mene te številke in parameteri za kmete ne zanimajo."

"Kraljici Srbije" očitajo pretiravanje s popravki in fotošopom

Njeno razburjenje povzemajo vsi večji hrvaški in srbski mediji, kjer se je zanetila pestra debata med bralci, ki se prepirajo, katera je videti bolje, Jelena ali Jennifer.

Karleuši, ki se na svojem Instagramu predstavlja kot "kraljica Srbije", najbolj očitajo pretiravanje z lepotnimi popravki in fotošopom, pa tudi preveliko samozavest, ki jo med drugim izkazuje tudi tako, da javno pove, katere zvezdnice naj bi posnemale njen stil. Do zdaj je s prstom pokazala že na Lady Gago, Kim Kardashian in Rihanno.

