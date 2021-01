Srbska diva trdi, da ji je Kim Kardashian spet ukradla kreacijo

Jelena Karleuša je znana po svojem provokativnem slogu oblačenja in po tem, da na ogled skorajda ves čas postavlja svoje bujne obline. Podobno rada naredi tudi Kim Kardashian, ki je pred kratkim nosila kreacijo, res precej podobno tisti, ki jo je pred dobrimi tremi leti za enega od nastopov oblekla Jelena Karleuša. Razlika med obema kreacijama je le barvi – medtem ko Kim nosi rjavo-zlato, je Jelenino oblačilo živo modrega odtenka.

Fotografijo sebe iz oktobra 2016 in Kim Kardashian je objavila na svojem profilu na Instagramu in zraven zapisala, da za kopiranje svoje oprave krivi oblikovalca. "Gre za nekaj podobnega, a ne identičnega. In trdi, da je to ustvaril pred petimi meseci? Jaz lahko rečem, da sem to naredila pred tremi leti, torej … Vsaj zasluge mi pripišite," je med drugim zapisala.

Ter tokrat kar naravnost, brez dlake na jeziku še povedala, da jo mnoge svetovne zvezdnice nenehno kopirajo. "Velikokrat si oblačila za nastope kreiram sama. Mnoge svetovne zvezdnice in oblikovalci dobesedno kradejo vse, kar naredim, brez dovoljenja."

Sledilci so ji seveda nemudoma stopili v bran. Nekateri so ji svetovali, naj zaščiti svoje kreacije oziroma ustvari svojo modno znamko in da naj preprosto toži tiste, ki kradejo njene zamisli. Spet drugi so ji popihali na dušo, češ da dobre stvari vsi radi posnemajo, a da je original vedno neprimerljivo boljši od vsake kopije.