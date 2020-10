Čeprav je znana po svojem drznem slogu oblačenja, pri katerem le malo prepušča domišljiji, je po mnenju številnih sledilcev z zadnjo opravo prestopila vse meje dobrega okusa. Označili so jo za vulgarno in sramotno.

Tokrat se je razvpita balkanska diva Jelena Karleuša odela v modre odtenke, oblekla pa je oblačilo, ki bi ga težko poimenovali. Gre namreč za kombinacijo džinsa, bodija oziroma steznika in puloverja, pri čemer je bila vidna njena slavna zadnjica.

A nad videnim njenim sledilci na Instagramu tokrat niso bili navdušeni, temveč zgroženi. Zmotil jih je predvsem videoposnetek, v katerem je snemana od zadaj, medtem ko vstopa v stavbo, pri čemer si iz zadnjice vleče hlačke.

"Nič nima v glavi, pa se vede tako, kot se." "Grozno vulgarno." "Sramota. Kakšen zgled je to za otroke in mladino." To je bilo le nekaj zgroženih komentarjev.

Nekdo ji je napisal celo, da ima doma dve hčerki, in dodal, da se mu deklici smilita, ker imata mamo brez morale. Spet drugi so ji očitali, da je v krizi srednjih let in bi naredila vse za to, da vzbuja pozornost. Ter da to, kar oblači zadnje čase, zares ni več okusno, s svojim vedenjem pa kaže, da nima nič kulture.

