Dobro naoljena se je nastavila sončnim žarkom #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska diva Jelena Karleuša se je pred koncem poletja znova odpravila na počitnice v Turčijo, kjer se, kot je videti na njenem Instagramovem profilu, veselo nastavlja sončnim žarkom in lovi trend bolj porjavele kože. Da na svojem dopustu neizmerno uživa, je sporočila tudi svojim 2,2 milijona zvestim sledilcem.

Jelena Karleuša je znana po tem, da rada nič kaj sramežljivo pokaže svoje obline, in tudi to pot ni razočarala. Dobro naoljena (upajmo, da je uporabila vsaj zaščitni faktor, op. p.), se je nastavila, če lahko sklepamo po svetlobi, močnemu soncu in se predala sproščujočim trenutkom, ki jih ponuja dopust. Ob tem pa seveda ni pozabila tudi na objavo na svojem Instagramu, kjer sledilce zelo rada seznani s tem, kaj počne.

Pred kratkim praznovala rojstni dan

42-letnica je sicer 17. avgusta praznovala svoj rojstni dan, zabavo pa je priredila kar na svojem vrtu. Na slavju tokrat ni bilo njenega moža nogometaša Duška Tošića, ki trenutno zaradi kariere živi na Kitajskem. Je pa pevka na rojstnem dnevu plesala in se zabavala s svojima dvema hčerkama, ožjimi družinskimi člani in kolegi ter znanci iz industrije.

Na slavje so tako prišli turbofolk pevka Dara Bubamara, s katero sta si v preteklosti mnogokrat javno "skočili v lase," a sta potem bojno sekiro zakopali, pa tudi Nataša Bakvalac, Ana Bekuta in Mira Škorić med številnimi drugimi. Ob koncu zabave je Karleuša, verjetno razgreta od vsega plesanja in veseljačenja, skočila še v svoj bazen, kjer se je vsaj malo ohladila.

Nekaj utrinkov z zabave si lahko pogledate v posnetku spodaj: