Srbska diva s to fotografijo sprla oboževalce #video

Da srbska turbo diva Jelena Karleuša rada pokaže veliko gole kože, ni novost. Zato so tudi počitniške objave iz Turčije, kamor se je odpravila na počitnice, precej razgaljene in vroče. Tja je zvezdnica odpotovala pred nekaj dnevi z letalom s hčerkama in nekaj prijatelji, kot je razvidno z njenih Instagramovih zgodb.

Na fotografijah in posnetkih, ki jih deli z oboževalci, je 41-letna zvezdnica večinoma v kopalkah. Do sedaj se je pokazala že v rumenem bikiniju, črnih in belih enodelnih, precej drzno krojenih kopalkah, pa v bikiniju, ki je na nedrčku imel narisane pomaranče. Vse objave so sledilci pozdravili z velikim navdušenjem, le fotografija v črnih kopalkah, kjer stoji ob bazenu z bujnim rastlinjem, in ob katero je zapisala: 'Nature' (v prevodu narava), je sprožila nekaj hude krvi med njimi.

Nekateri so se namreč obregnili ob to, da je Jelena s svojimi bujnimi oblinami, velikimi ustnicami in brezhibno kožo vse prej, kot naravna. Njeni najbolj zvesti oboževalci pa so ji seveda nemudoma skočili v bran ter tistim, ki so se ponorčevali iz njenih lepotnih popravkov, zabrusili, naj ne bodo ljubosumni na tisto, česar si sami ne morejo privoščiti.

Nekaj pevkinih utrinkov z dopustovanja v Turčiji si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

