Tako se Jelena Karleuša obleče za dobro jutro #video

Bela kapa s šiltom in bel oprijet kombinezon z globokim dekoltejem. Tako oblečena očitno balkanska glasbena diva Jelena Karleuša zjutraj stopi na ulico.

41-letna zvezdnica je znana po tem, da nase opozarja z nadvse zapeljivimi opravami, tudi ko ne stoji na odru oziroma pred televizijskimi kamerami. In da tudi takrat, ko je doma, daleč stran od odrskih luči, izbira oblačila, v katerih le malo prepušča domišljiji. Svoje oprave redno dokumentira in jih z oboževalci deli na družbenih omrežjih.

Tudi tokrat je Jelena Karleuša pritegnila nemalo pozornosti in izzvala veliko navdušenih komentarjev svojih zvestih sledilcev na Instagramu, ko je objavila selfija z dvigala, ki ga je pospremila zgolj z napisom: "Dobro jutro". Na fotografiji namreč nosi oprijet bel kombinezon s tako globokim dekoltejem, da ji bujno oprsje sililo na plano.

Balkanska glasbena diva je sicer pred kratkim gostovala v eni od oddaj na televiziji K1, katere posnetek bo predvajan v kratkem. A v napovedniku oddaje Jelena med drugim pove, da je že vse od začetka glasbene kariere imela jasno vizijo, kakšna hoče kot ustvarjalka biti. "Po željah sem bila nekje med Madonno in Lepo Breno, ko je šlo za stil, a sem že od nekdaj imela to dozo ekscentričnosti, da ne Madonna ne Lepa Brena ne bi delovali za to, kar sem jaz takrat hotela delati."

Dodala je še, da se ljudje, ko gre zanjo, delijo na dva pola – na tiste, ki jo naravnost obožujejo, in na tiste, ki jo odkrito sovražijo: "Sčasoma sem nekako samo sebe naučila, da mi je sovraštvo v tem poslu postalo povsem normalno. Ampak to ni normalno. Tako da se moraš v tem poslu toliko deformirati in zasukati, da na žalitev odgovoriš z: 'Samo počasi.'"