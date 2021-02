Karleuša tokrat presegla samo sebe: so to kopalke ali oblačilo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

42-letna srbska turbofolk diva je resda znana po tem, da na Instagramu ves čas brezsramno razkazuje svoje čare, a tokrat je sledilce presenetila z zares nazorno fotografijo svoje bujne zadnjice. In, zanimivo, z objavo požela same navdušene komentarje.

Jelena Karleuša svoja oblačila pogosto pomaga kreirati kar sama. Skoraj vsa so narejena tako, da le malo prepuščajo domišljiji in da so pevkine bujne obline postavljene na ogled.

Tokrat si je omislila kratke hlače iz džinsa, ki so pravzaprav bolj kot na oblačilo spominjale na spodnji del kopalk, pri čemer so bile na zadnji plati sešite tako, da so bolj malo pokrile. Tudi zgornji del njene oprave iz džinsa je bil miniaturen – v obliki bikini modrčka. Čez si je kontroverzna pevka poveznila še jakno iz džinsa.

Nato je na svojem profilu na Instagramu objavila dve fotografiji, na katerih stoji pred ogledalom, fotografski objektiv pa jo je ulovil od zadaj. Medtem ko se jo na eni fotografiji vidi celo, od glave do pet, je na drugi v ospredje postavila le svojo bujno zadnjico.

Njeni sledilci so pod obe objavi zapisali na stotine navdušenih komentarjev, celo nobene graje ni bilo zaznati. Menda zato, kot so že pred časom poročali hrvaški mediji, ker pevka vse negativne opazke hitro izbriše.