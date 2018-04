V predoru Kastelec zagorel avtobus. Poškodovanih ni

Na primorski avtocesti, v predoru Kastelec, je zagorel avtobus. Avtocesta je bila nekaj časa med priključkoma Črni Kal in Kozina zaprta v obe smeri, zdaj pa je zaprt le še vozni pas proti Ljubljani.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so nam povedali na Policijski upravi Koper, je avtobus zagorel zaradi tehnične okvare. Na avtobusu je bilo nekaj potnikov, a se k sreči nihče ni poškodoval.

Bo pa vozni pas avtoceste na tem delu zaradi odstranjevanja posledic požara zaprta nekaj ur. Obvoz je po regionalni cesti, kjer pa že nastaja zastoj.

Praznični in sončni petek je na morje privabil številne, kar se pozna tudi na cestah. Povečan promet je na primorski avtocesti, na cesti od Postojne proti Ilirski Bistrici in Jelšanam ter na cesti med Koprom in Šmarjami.