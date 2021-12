Eksplozija je nastala med gradbenimi deli v bližini postaje Donnersbergerbruecke. Na kraju so reševalne službe, poroča CNN.

"V tem trenutku ni dokazov o kaznivih dejanjih. Po prvih ugotovitvah imamo tri poškodovane osebe. Nevarno območje je v veliki meri zaprto," je povedal tiskovni predstavnik münchenske policije Peter Werthmann.

Eksplozijo je povzročila stara letalska bomba, je povedala tiskovna uradnica münchenske policije Carolin Schrott. "Zunaj bližnje okolice ni nevarnosti," so sporočili s policije.

Zaradi eksplozije je bilo po navedbah železniškega operaterja Deutsche Bahn prekinjeno potovanje po železnici do in z glavne železniške postaje. Kdaj bodo nadaljevali železniški promet, še ni znano.

Na ozemlju Nemčije je še približno 15 odstotkov neeksplodiranih bomb

Med drugim so povedali, da v Nemčiji vsako leto odkrijejo dva tisoč ton živih bomb in streliva, in to več kot 70 let po koncu druge svetovne vojne.

Britanska in ameriška vojaška letala so Nemčijo zasula z 1,5 milijona ton bomb, ki so ubile 600 tisoč ljudi. Uradniki ocenjujejo, da približno 15 odstotkov bomb ni eksplodiralo, nekatere so se vkopale tudi do šest metrov v globino.