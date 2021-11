Silovita eksplozija v srbski tovarni vzela dve življenji, več ljudi je ranjenih #video

Poškodovani naj bi imeli opekline, a za zdaj ni jasno, kako hude. RTS je neuradno izvedela, da naj bi bilo v objektu, kjer proizvajajo rakete, ob eksploziji okoli sto zaposlenih.

Na parkirišču poleg tovarne je zaradi eksplozije zagorelo tudi več vozil.

Foto: Twitter

An explosion reported in a factory for the production of equipment for dispersing clouds near #Belgrade.



Two people were ki!!ed and 15 were injured.



Firefighters are working at the site of the emergency. About 100 people worked in a shift at the EDePro factory near Belgrade