Pred britansko žensko bolnišnico eksplodiral avtomobil

UK counter-terror police have arrested three men in connection with a taxi explosion outside Liverpool Women's Hospital that killed a passenger and injured the driver. Detectives are still investigating what caused the blast. #CGTNAmerica pic.twitter.com/lqSxBWSS8N — CGTN (@CGTNOfficial) November 14, 2021

Pred žensko bolnšnico je eksplodiral taksi nekaj pred enajsto uro, ko se v Angliji ravno na ta dan začne tišina ob obeležitvi dneva spomina na žrtve prve svetovne vojne.

Policija je prebivalcev svetovala naj ostanejo mirni, celoten dogodek pa še preiskujejo, poroča CNN.

Aretirali so tri moške stare 29, 26 in 21 let, ki so bili aretirani na podlagi terorističnega dejanja in odpeljali v Kensington v Liverpool, so še povedali na policiji.