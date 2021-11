"Za ta vrh so zahtevali visoko raven ambicij. In če smo bili številni to pripravljeni narediti, pa to ni veljalo za vse," je dejal Johnson.

"Za ta vrh so zahtevali visoko raven ambicij. In če smo bili številni to pripravljeni narediti, pa to ni veljalo za vse," je dejal Johnson. Foto: Reuters

Dogovor, dosežen na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, je zgodovinski kljub kompromisom, ki so bili potrebni za podporo 197 držav, ter bi bil lahko začetek "tiste prelomne točke, ki jo svet potrebuje" in ki ohranja pri življenju cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje, je nocoj poudaril britanski premier Boris Johnson.

"Svet je nedvomno na poti v pravo smer," je dejal Johnson na novinarski konferenci na Downing Streetu, kjer je bil prisoten tudi Alok Sharma, predsedujoči podnebni konferenci COP26 v Glasgowu. Kot je poudaril, je premog "obsojen na smrt", poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem je priznal, da vsi cilji niso bili doseženi, njegovo navdušenje nad tem napredkom pa je zato "obarvano z razočaranjem".

Johnson: Vsi niso imeli visokih ambicij in niso pripravljeni za velike spremembe

Gostiteljica Velika Britanija je pomagala doseči dogovore, med drugim proti izginjanju gozdov, za povečanje uporabe električnih vozil, postopno opustitev uporabe premoga in odpravo subvencij na fosilna goriva ter za zmanjšanja izpustov metana in povečanje sredstev za boj proti podnebnim spremembam.

"Za ta vrh so zahtevali visoko raven ambicij. In če smo bili številni to pripravljeni narediti, pa to ni veljalo za vse," je dejal Johnson.

Delegati v Glasgowu so pogajanja začeli z namenom določitve izvajanja pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015, po katerem naj bi pogodbenice globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje. Njihov cilj je bil tudi zagotoviti ustrezno financiranje za države, ki so zaradi podnebnih sprememb najbolj ogrožene.

Poznavalci menijo, da ni bilo sprejetih dovolj odločnih potez

Končno besedilo dogovora poziva k odpravi neučinkovitih subvencij za fosilna goriva, države pa naj do konca prihodnjega leta okrepijo svoje cilje za zmanjšanje emisij do leta 2030, da bi omejile nevarno segrevanje ozračja.

Poznavalci sicer menijo, da dogovor ne vsebuje vsega, kar bi bilo potrebno, da bi se izognili nevarnemu dvigu globalnih temperatur in pomagali državam, ki se spoprijemajo z naravnimi katastrofami.