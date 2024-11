Napeta pogajanja na podnebni konferenci ZN v Bakuju se danes nadaljujejo, potem ko so države v razvoju v petek zavrnile ponudbo razvitih držav o finančni pomoči v višini 250 milijard dolarjev na leto. Po neuradnih informacijah je v igri nova številka – 300 milijard dolarjev na leto. Zaključna plenarna seja konference naj bi bila popoldne.

Za pogajalci na podnebnem vrhu ZN v Bakuju (COP29), ki bi se moral uradno zaključiti v petek, je neprespana noč. Medtem ko se je prizorišče konference na športnem stadionu danes močno izpraznilo, delegati v pogajalskih sobah tečejo nov krog pogajanj in usklajevanj.

Petkova objava drugega osnutka zaključnih dokumentov je naletela na niz izrazov razočaranja, predvsem s strani držav v razvoj. Te ne pristajajo na dvig zavez za podnebne ukrepe v revnejših državah z dosedanjih sto milijard na 250 milijard dolarjev do leta 2035.

"Sramotno je predlagati takšna besedila," je izid komentirala podnebna odposlanka za Marshallove otoke Tina Stege. Razočaranje so izrazili tudi v Zavezništvu majhnih otoških držav (AOSIS). "Ne morejo pričakovati, da bomo privolili v besedilo, ki kaže takšen prezir do naših ranljivih ljudi. Ne bo nas pomiril slab placebo cilj," so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik Afriške skupine pogajalcev, še enega vplivnega pogajalskega bloka držav, ki jih ogrožajo posledice podnebnih sprememb, Ali Mohamed pa je predlog označil za "popolnoma nesprejemljiv in neustrezen". Kot je ocenil, bo vodil v "izgubo življenj v Afriki in po svetu ter ogrozil prihodnost sveta".

Proti predlogu finančnega dogovora so v petek zvečer na prizorišču COP29 protestirali tudi podnebni aktivisti, ki so v tišini korakali z visoko prekrižanimi rokami.

Thunberg: To je popolna katastrofa

Danes se je odzvala tudi podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki je na omrežju X zapisala, da je trenutni osnutek "popolna katastrofa". "Toda tudi če so naša pričakovanja skoraj neobstoječa, se ne smemo nikoli zalotiti, da bi se na te nenehne izdaje odzvali kakorkoli drugače kot z besom," je bila kritična.

Da številka 250 milijard dolarjev "ni dovolj pravična in ambiciozna", je v petek priznalo tudi azerbajdžansko predsedstvo in države pozvalo, naj si v zadnjih urah konference prizadevajo za dosego višjega končnega cilja.

Neuradno na mizi 300 milijard

Po neuradnih informacijah naj bi bil trenutno na mizah pogajalcev predlog o 300 milijardah dolarjev finančne pomoči za države v razvoju. Tej številki naj bi v zakulisnih razpravah nasprotovale Japonska, Švica, Nova Zelandija in ZDA.

Od evropskih držav pa je zadržanost do ambicioznejših številk zaznati s strani Nemčije, ki je v Bakuju ves čas poudarjala, da stroškov finančne pomoči državam v razvoju razvite države ne morejo kriti same, svojo vlogo pa da bi morala odigrati tudi druga finančna orodja.

"Evropa naj ne daje obljub, ki jih ne more izpolniti"

Evropa želi "izpolniti svoje odgovornosti, a tudi na način, da ne daje obljub, ki jih ne more izpolniti", je pred novinarji v Bakuju izpostavila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.