Predsedstvo podnebne konference ZN v Bakuju je dan pred uradnim zaključkom dogodka objavilo prve osnutke zaključnih dokumentov, ki kažejo, da so države še daleč od dogovora o novem cilju glede finančne pomoči državam v razvoju. Glavne sporne točke pogajanj glede tega, kdo mora prispevati, koliko in kaj vse šteje k pomoči, ostajajo nerešene.

Potem ko je udeležba ministrov v Bakuju v zadnjih dveh dneh prispevala k pospešitvi pogajanj in izboljšanju vzdušja na prizorišču konference, so bili danes, sicer nekaj ur pozneje od predvidene časovnice, objavljeni prvi osnutki zaključnih dokumentov. Ti so pokazali, da bodo morali pogajalci do petka, ko je uradni zaključek podnebnega vrha, opraviti še veliko dela.

V osnutku besedila o novem finančnem cilju, ki se nanaša na dogovor o tem, koliko denarja naj bogatejše države letno zagotovijo državam v razvoju za pomoč v spopadanju s podnebnimi razmerami, glavne sporne točke pogajanj še vedno ostajajo nerešene. To pomeni, da še vedno ni jasnih odgovorov glede tega, kdo naj plača, koliko in kaj vse se šteje k tej finančni pomoči.

V besedilu sta tako omenjeni dve povsem nasprotujoči si možnosti končnega dogovora. Čeprav obe prepoznavata potrebo po tisočih milijardah dolarjev finančne pomoči na leto, pa puščata prostor navedbe konkretnega zneska prazen.

Prva možnost tako povzema stališča držav v razvoju in predvideva, da bi bila prejeta sredstva nepovratna ter da se finančna pomoč, ki si jo medsebojno namenjajo države v razvoju – pri čemer se med vrsticami cilja na Kitajsko –, ne bi štela h končni številki finančnega cilja.

Druga možnost pa se nanaša na stališča bogatejših držav ter se osredotoča na razširitev vrst finančne pomoči, ki bi se po novem prištevala k skupnemu finančnemu cilju, pri čemer to ne bi bila zgolj nepovratna javna sredstva iz razvitih držav.