Eksplozija v Prekmurju: od hiške ni ostalo čisto nič

Pokodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Hiša je v celoti porušena.

Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Moravske Toplice, Martjanci, Tešanovci in Sebeborci, ki so pregledali kraj eksplozije in odstranili preostale tri plinske jeklenke.