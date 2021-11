V prometni nesreči umrl 22-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes nekaj po 13. uri so bili poilicisti Policjske postaje Celje obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na Belem. Po prvih podatkih je prometno nesrečo povzročil 22-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Mestinja proti Šmarju.

V desnem nepreglednem ovinku je njegovo vozilo zdrselo na nasprotno smerno vozišče in čelno trčilo v vozilo 54-letne voznice, ki je pripeljala nasproti. 22-letni voznik je na kraju nesreče umrl, 54-letno voznico so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje. Stopnja poškodb še ni znana, so še sporočili celjski policisti.