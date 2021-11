Slovenske gore vzele še eno življenje

Danes popoldne je z Jezerske Kočne v smeri Dolc zdrsnila planinka. Posredovali so gorski reševalci Gorska reševalna služba Kranj in posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo reševalcev na krovu. Na kraju so ugotovili, da je planinka poškodbam podlegla. S helikopterjem so jo prepeljali v Preddvor. O nesreči so bili obveščeni policisti Policijske uprave Kranj.