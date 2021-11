V prometni nesreči umrl 51-letnik

Policisti so bili popoldne obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti na območju Kočevskih Poljan. Ogled kraja prometne nesreče so opravili policisti PPP Novo mesto. V nesreči sta bila udeležena voznik iz Hrvaške in voznica.

Po prvih ugotovitvah je 51-letni voznik iz Hrvaške vozil osebni avtombil iz smeri Podturna proti Črnomlju. V Kočevskih Poljanah je pričel prehitevati tovorno vozilo hrvaških registrskih oznak, takrat pa je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 47-letna voznica osebnega avtomobila. Med vozili je prišlo do silovitega trčenja, zaradi hudih poškodb je 51-letni voznik na kraju nesreče umrl. Poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo, so zapisali pri policijski postaji Novo Mesto.