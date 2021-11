Neverjetno preživetje: izpod tovornjaka je zlezla živa #foto

Grozljiva prometna nesreča se je zgodila v mestu Mount Vernon blizu Seattla. V prometni konici je rdečo nissan altimo od zadaj zadel velik tovornjak. Ta je avtomobil potisnil v tovornjak pred sabo in oba sta ga dobesedno stisnila ter povzročila popoln zasuk zadnjega dela nissana. Za nameček je tovornjak od zadaj še zapeljal na zveriženega nissana.

Ko so tovornjak odstranili, je iz avtomobila prilezla 46-letna voznica. Policiste in reševalce je šokirala s tem, da ji je nesrečo uspelo preživeti, za nameček pa je bila skoraj nepoškodovana. Tožila je le nad rahlimi bolečinami v rebrih in glavobolom.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um