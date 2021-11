Starša dečka, ki je utonil v Soči, vložila kazensko ovadbo

Po skoraj letu in pol od tragične nesreče sta se oglasila starša dečka, ki je utonil v Soči. Kot sta zapisala v pismu, sta vložila kazensko ovadbo zoper Soške elektrarne Nova Gorica in občino Nova Gorica. Pričakovala sta, da bodo odgovorni za smrt njunega sina odgovarjali in da bo pravosodje storilo vse, kar je mogoče storiti, da bi dobila odgovor, kaj se je tistega groznega dne zgodilo in kdo vse je kriv za sinovo smrt. To se na žalost ni zgodilo, zato sta starša vlogo tožilca prevzela sama.

Konec julija 2020 je v reki Soči utonil enajstletni deček iz Ljubljane. Nesreča se je zgodila pri kajakaškem centru, kjer se je deček kopal, potem pa ga je naenkrat začel odnašati močan tok. Potapljači so otroka našli ob koncu brzic tik pred državno mejo z Italijo. Poskušali so ga oživljati, vendar je ta umrl na kraju nesreče. Od nesreče je preteklo skoraj leto in pol, pristojni pa še vedno niso uvedli postopkov za razjasnitev morebitne vpletenosti Soških elektrarn Nova Gorica in občine Nova Gorica.

Prejšnji teden sta podala kazensko ovadbo

"Razočarana in žalostna ugotavljava, da nas je v prvi vrsti na cedilu pustilo državno tožilstvo. Nikakor ne moreva razumeti, kako se lahko zgodi, da se ob tako tragični smrti otroka ne zgane nihče, ki bi že sicer po uradni dolžnosti moral raziskati dogajanje in poiskati odgovorne za smrt," sta starša zapisala v pismu in dodala, da sta, ker se po letu in petih mesecih za preveritev odgovornosti Soških elektrarn in občine Nova Gorica ni naredilo nič konkretnega, v prejšnjem tednu podala kazenske ovadbe.

Policija vložila kazensko ovadbo zoper dedka, višje sodišče v Kopru jo je označilo za napačno

Sprva je policija zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ovadila dedka, s katerim je deček plaval na dan nesreče. Policija je kazensko ovadbo na novogoriško tožilstvo poslala 21. oktobra 2020. "Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici je z napačno zakonsko podlago podalo kazensko ovadbo zoper sinovega dedka in mu po 314. členu KZ očitalo povzročitev splošne nevarnosti."

Kot sta še navedla, pa "okrožno državno tožilstvo ni preiskovalo morebitne splošne nevarnosti, povzročene s strani Soških elektrarn Nova Gorica, kot koncesionarja na reki Soči, ter Mestne občine Nova Gorica, kot lokalne skupnosti, ki bi morala v prvi vrsti poskrbeti za varstvo pred utopitvami vseh obiskovalcev reke Soče na njenem območju".

Višje sodišče v Kopru se ni strinjalo in jima je kot pritožnikoma pritrdilo, da je treba kaznivo dejanje prekvalificirati v povzročitev smrti iz malomarnosti ter iskati odgovore tudi pri drugih vpletenih v nesrečo.

Podala sta kazensko ovadbo zoper državne tožilke

Kljub pritrditvenemu sklepu višjega sodišča tožilstvo ni hotelo ponovno prevzeti zadeve v obravnavo. Odgovorili so jima, da kazenskega pregona ne bodo prevzeli in da zoper Soške elektrarne Nova Gorica ter Mestno občino Nova Gorica niso vodili nikakršnega predkazenskega postopka.

Zaradi zgoraj navedenega sta starša generalnega državnega tožilca seznanila z ravnanjem in delom Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici oziroma višje državne tožilke Andreje Žvanut, ki je zadevo vodila. Ker pa se je tožilstvo odločilo, da postopka zoper vpletene ne bo preiskovalo, morata starša utopljenega sina celotno breme prevzeti nase in sama zoper odgovorne podati kazensko ovadbo.

Po dečkovi utopitvi uvedli različne ukrepe

"Da odgovorni na Mestni občini Nova Gorica in odgovorni na Soških elektrarnah Nova Gorica res niso storili vsega za varnost, kar bi po zakonu morali, je postalo očitno potem, ko so bili po sinovi utopitvi uvedeni različni ukrepi, o katerih so veliko poročali v medijih," sta pojasnila.

Postavili so namreč več količkov, ki prikazujejo nivo vode in opozarjajo, če ta postane previsoka, preko reke je bila na nevarnem delu postavljena jeklenica z opozorilno tablo, uvedeni so bili informatorji, ki obiskovalce obveščajo o nevarnosti utopitve, postavljene so bile dodatne opozorilne table, poleg tega pa so se odgovorni sestajali na sestankih in iskali primerne rešitve.

"Glede na to, da je na tem območju redno prihajalo do nesreč, o katerih je bila nedvomno obveščena tudi občina, in je bilo podanih več pobud za ureditev varnostnih ukrepov, takrat obstoječe opozorilne table očitno niso bile zadosten in primeren ukrep ter nikakor niso zagotavljale zadostne varnosti prebivalcev. Ukrep za zagotavljanje varnosti pred utopitvami mora tudi dejansko preprečevati oziroma v zadostni meri zmanjševati nevarnost za prebivalstvo," sta navedla starša utopljenega.

Pred utopitvijo sta na tem mestu stali le dve opozorilni tabli

Mestna občina Nova Gorica je pred utopitvijo na tem mestu postavila dve tabli, kar pa ne pomeni izpolnitve opisanih obveznosti občine. Natančneje, občina bi morala upoštevati zakon o varstvu pred utopitvami in bi morala "spodbujati izvajanje ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti utopitev". Prav tako bi morala upoštevati določilo, da "prepove ali omeji športne dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna povečana nevarnost utopitve".

K pojasnilu sta priložila tudi Prilogo h koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije, v kateri je zapisano, "da je koncesionar na območju koncesije dolžan izvajati vse potrebne ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega premoženja" in obligacijski zakon, ki določa, da bi se morali vzdržati ravnanja, ki bi lahko drugemu povzročilo škodo.

Starša se sprašujeta, "ali ni to povzročanje splošne nevarnosti, saj se pretok spreminja v zelo kratkem času, tako da se kopalci ne morejo zavedati smrtne nevarnosti, ki jim preti". "Potrjeno je bilo, da je bil pretok posledica delovanja elektrarne, ki je načrtovano in vodeno in ne posledica kakšne višje sile. Z njihove strani bi morali smrtno nevarnost preprečiti z omejitvijo sprememb pretoka v času, ko so na reki kopalci," sta še pojasnila.

Zaradi delovanja hidroelektrarne je v kratkem času gladina vode močno narasla

Zapisala sta, da je 28. 7. 2020 v času okoli pol ure prišlo do povečanja pretoka s 30 kubičnih metrov na sekundo na 110 kubičnih metrov na sekundo, gladina vode pa se v takih primerih preverjeno v zgolj 32 minutah dvigne za kar 97 centimetrov. "Stanje se je pri sinovi utopitvi zaradi delovanja hidroelektrarne torej spremenilo tako hitro, da je preko reke najprej uspel preplavati, ko pa se je odločil odplavati nazaj na drugi breg, kjer so bili nastanjeni, je bil tok reke spremenjen v tolikšni meri, da je bil, čeprav je bil dober plavalec, popolnoma nemočen in ga je tok tako hitro odnesel, da ga niso mogli dohiteti niti njegov spremljevalec kot tudi nobeden od dveh bližnjih plavalcev, ki sta opazila, da je v težavah."

"Države ne zanima varovanje človeških življenj, pač pa kapital"

Starša sta med drugim ugotovila, da se tovrstno dvigovanje in spuščanje vode dogaja tudi večkrat dnevno in da opisano delovanje hidroelektrarne nedvomno pomeni nastanek smrtne nevarnosti. Ob vsem tem se znova sprašujeta, zakaj Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ne preiskuje odgovornih in ne prevzame pregona, zakaj državi ni v interesu, da bi prišli do odgovorov, kako povečati varnost in kako spremeniti delovanje elektrarne, da do tovrstnih nesreč ne bi več prihajalo. "Občutek imava, da se ščiti kapital in ne človeških življenj. Ali sodstvo res deluje v imenu ljudstva?"

Za smrt sina sta izvedela šele pet ur po utopitvi

Lani avgusta sta dečkova starša poslala pismo, v katerem sta zapisala, da ob nesreči nista bila prisotna, pristojni pa naj bi ju o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Tudi po tem, ko sta za nesrečo izvedela, nista mogla stopiti v stik z drugima otrokoma in starimi starši, ker jima delavke centra za socialno delo niso omogočile pogovora z njimi. Nato se je zapletlo še na inštitutu za sodno medicino in na Žalah. Od sina sta se tako lahko poslovila, kot sta navedla, šele po nekaj ostrih besedah in šele dan po dogodku.