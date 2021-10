Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je končala preiskavo junijske nesreče, v kateri je v Soči pri kajak centru v Solkanu utonil 11-letni deček. Kriminalisti pri omenjenem dogodku niso ugotovili znakov kaznivega dejanja oziroma so tujo krivdo izključili, poročajo Delo in Slovenske novice.

Novogoriški kriminalisti so o vseh ugotovljenih dejstvih in aktivnostih, ki so jih izvedli na podlagi določil zakona o kazenskem postopku, konec septembra s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, ki je sicer usmerjalo kriminalistično preiskavo, še poročata časnika.

Deček naj bi se s spodnjimi oblačili zataknil za večji lesen steber, ki je bil pod vodno gladino in ga ni mogel videti. Otrok se je poskušal rešiti, a mu to ni uspelo.

Na kraju nesreče so takrat posredovali novogoriški poklicni gasilci s potapljači, člani novogoriške enote za hitre intervencije civilne zaščite, nujna medicinska pomoč novogoriškega zdravstvenega doma ter reševalci enote policistov in kriminalistov z območja novogoriške policijske uprave, skupaj 26 ljudi.