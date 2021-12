Preveč ljudi na krovu, v ladijski nesreči med žrtvami večinoma otroci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boat accident claims 40 lives in Kano https://t.co/VW9Qu8kioS — Ripples Nigeria (@RipplesNG) December 1, 2021

Med žrtvami nesreče, ta se je zgodila okoli 18. ure, je večina otrok, starih od osem do 15 let, in žensk, po zadnjih informacijah poročajo nigerijski mediji.

"Našli smo 29 trupel (...) in rešili sedem potnikov," je pred tem dejal tiskovni predstavnik lokalnih gasilcev Saminu Abdulahi. Dodal je, da se iskanje 13 pogrešanih oseb nadaljuje. Na ladji je bilo skupaj 49 potnikov.

Po besedah Abdulahija je bila ladja namenjena za prevoz 12 odraslih, a je skiper na ladjo sprejel večje število otrok. Ti so bili na poti na versko slovesnost iz vasi Badau v zvezni državi Kano v mesto Bagwai na drugem bregu reke.

Preživeli imajo številne različne poškodbe. "Številni, ki so padli v vodo, niso mogli priplavati do obale in niso bili oblečeni v rešilne jopiče," pa je povedala očividka.

Kano boat accident: More dan 19 pipo don die https://t.co/b7mKA1squn — BBC Pidgin (@bbcnewspidgin) November 30, 2021

V Nigeriji so ladijske nesreče pogoste zaradi preobremenjenosti plovil, slabega vremena in pomanjkljivega vzdrževanja.