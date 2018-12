Poplava picerij v Ljubljani: so burgerji že preteklost?

S pico se dogaja tisto, kar se je pred nekaj leti dogajalo z burgerji. Tako kot mesni polpeti v krušni bombici niso bili nov izum, tudi pica ni. Preporod obeh se je zgodil, ker je postalo moderno poudarjati sestavine in tehnike priprave. V burgerjih je zdaj tako le vrhunska govedina, stoodstotno slovenska ali pa najboljši irski angus, karkoli se v tistem trenutku bolje sliši.

Prav tako so nenadoma vsi pekli svoje bombetke, razvijali in prilagajali recepte, da bi bilo v tistih štirih ali petih ugrizih kar največ užitka. In potem je imel nenadoma že vsak lokal svoj "hišni burger" in preostale so le še neskončne debate, kateri in zakaj je boljši.

Pozabite burgerje, zdaj vsi pečejo pice

Kot kaže, gredo zdaj pice po isti poti. V zadnjem času se je namreč v Ljubljani pojavilo več novih lokalov s pico, vsaj še enega pričakujemo kmalu, vsem pa je skupna ista pripoved - "testo smo dolgo in natančno razvijali, za nadev uporabimo le najboljše sestavine". Nobenih debelih in "kruhastih" pic z obilico šunke in nečesa siru podobnega torej.

Vseslovenska veriga neapeljskih picerij

Lahko bi rekli, da se je začelo pred dvema letoma, ko so pod Ljubljanskim gradom odprli picerijo Verace. Lokal s "prvo pravo neapeljsko pico v Ljubljani", kot se oglašujejo, je bil prvih nekaj mesecev kronično razprodan in še zdaj je ob najbolj priljubljenih terminih težko dobiti prosto mizo, zdaj pa se je razrasel v gostinsko verigo z dvema ljubljanskima, mariborsko in novogoriško izpostavo.

Italijani na Trubarjevi

Sredi oktobra se je na Trubarjevi ulici odprla picerija Capriccio, odprl jo je Italijan, ki se je priselil v Ljubljano in sem pripeljal tudi italijanskega picopeka, da bi, kot je dejal, Slovencem ponudil avtentično pico.

Čeprav se zavedni Slovenci radi pridušajo, da italijanske pice niso kaj prida, se je na Trubarjevi izkazalo drugače. Italijanska picerija se je prav dobro prijela, in to kljub lokaciji, kjer se do zdaj nihče ni obdržal prav dolgo.

Kislo testo na Cankarjevem nabrežju in Viču

Prav tako pred kratkim je pica dobila svoje mesto tudi na Cankarjevem nabrežju. V lokalu Fétiche, ki je bil sicer nekoč bolj slaščičarna in koktajl bar, so namreč začeli peči pice iz trenutno zelo modernega kislega testa, torej testa, ki vzhaja na drožeh.

"Ceviche pica" v Fetichu: koruzno testo, burrata, okisan koromač, marinirani raki, čilijevo olje Foto: Fétiche Bar

Pravijo, da so testo v treh različicah - pšenično polnozrnato, koruzno s sončničnimi semeni in ječmenovo - razvijali eno leto, pri tem jim je pomagal italijanski strokovnjak, za nadeve pa ne uporabljajo le zdaj že standardnih pelatov San Marzano, ampak tudi drznejše kombinacije, kot so surovi raki, raca z rdečim zeljem in govedina wagyu.

V istem obdobju so picerijo, kjer se prav tako lahko pohvalijo s picami iz kislega testa, odprli na Viču, natančneje na Koprski ulici v tamkajšnji poslovno-industrijski coni. Trappa je nov lokal ekipe, ki stoji za trendovsko okrepčevalnico Luda v središču Ljubljane, slog pic, ki jih pečejo na Viču, pa so opisali kot neoneapeljski.

Margerita v Trappi Foto: Nina Vogrin

Pravzaprav gre za precej dober približek picam, kakršne dobite pri neapeljskih mojstrih, tudi pri nadevih so bolj ortodoksni kot v Fetichu, čeprav imajo tudi kakšne svoje izume s kranjsko klobaso, bukovimi ostrigarji in sušeno palamido. Sicer pa ne nameravajo ostati le na Viču, v središču mesta načrtujejo odprtje lokala s prodajo pice "za po poti" in dostavo na dom.

Zaslovel je z burgerji, zdaj bo pekel neapeljsko pico

Kmalu pa naj bi se tem novodobnim ljubljanskim picerijam pridružila še ena. Gregor Jurkovič, ki stoji za priljubljenim burger lokalom Pop's Place, se namreč že kar nekaj časa uri v peki neapeljske pice in jo občasno tudi peče v gostilni As v Knafljevem prehodu, medtem pa pripravlja odprtje picerije, ki bo svoje mesto dobila v nekdanji Hiši športa na Bregu. Glede na njegove pice, ki smo jih poskusili v Asu, se obeta še ena uspešnica.

