Italijan v Ljubljano pripeljal pico, kakršne pri nas še ni bilo #foto

Stefano je v Ljubljano prišel po priporočilu prijatelja in se vanjo zaljubil.

Stefano Rado se je pred tremi meseci preselil v Ljubljano z željo, da bi tukaj odprl picerijo, kakršne še nismo imeli. Danes mu je to uspelo, ko je odprl italijansko restavracijo in picerijo, v kateri bodo pekli pice "po meri" gostov.

Stefano Rado se je v prestolnico Slovenije zaljubil ob prvem obisku in se odločil preseliti sem, saj je v njej pogrešal avtentično pico, kot jo pripravi italijanski mojster za peko pic. Ker ima v Padovi dve restavraciji in je za njim 30 let izkušenj v gostinstvu, se je odločil, da takšno picerijo odpre kar sam.

K sodelovanju je povabil Luco Baldana, picopeka, s katerim sodelujeta že več kot 20 let in ki pripravlja vrhunske italijanske pice. Tudi Luco je premamil k selitvi v Ljubljano in tako se je danes odprla njuna "kaprica", restavracija z imenom Capriccio, v kateri bosta ustregla kapricam gostov.

Luca (desno) bo pice pekel s pomočjo picopeka Federica, ki je Luco naučil vsega, kar zna. Foto: Bojan Puhek

Pice v Sloveniji so predebele in pretežke za želodec

"Imamo izdelek, ki je personaliziran, krojen po okusih gostov. Naše sestavine pa so v večini iz Italije, ker si želimo delati prave italijanske pice," nam je med peko pojasnil Luca in dodal, da bodo nekatere sestavine kljub temu slovenske. "Ponudba zelenjave je pri vas res dobra, zelenjava pa odlična."

Picopek, ki pice peče že 26 let, je v Sloveniji pico že poskusil, a ima nekaj pripomb: "Vaše pice imajo predebelo testo, kar je sicer v redu, odvisno od okusov. A mi ne pripravljamo takšne pice." Razložil je, da je težava pic s predebelim testom ta, da so pretežke za želodec, prav takšne pa so ponavadi manj zdrave.

Luca pravi, da če je pica pretežka za želodec, ni najbolj zdrava. Foto: Bojan Puhek

V novi piceriji bodo zato pripravljali pice s tanjšim testom, to pa bo zaradi lažje prebavljivosti vzhajalo kar dva dni. Po 48 urah počitka bodo testo obložili s potrebnimi sestavinami in pico tri minute pekli v peči na kamnu, ki se nenehno vrti, pri čemer bodo sestavine ohranile najboljši okus.

Testo ne sme biti predebelo. Foto: Bojan Puhek

Ananas ne spada na pico, a če si stranka to zaželi ...

Ob vprašanju, kaj je največja napaka pri peki pice, Luca brez razmisleka odgovarja: "Če je sežgana. To ni le neokusno, ampak tudi nezdravo." Ne odobrava niti ananasa na pici, saj sledi tradicionalnemu zgledu priprave, a če si ga bodo gostje na pici zaželeli, ga bodo pač dobili, pove.

Ponujali bodo namreč pice za vse okuse in alergije, torej brezglutenske pice in pice iz kamutove moke, ta je v Italiji pri peki pic zelo priljubljena. Pica je lahko zelo zdrava jed, a le, če jo pripravlja izkušeni in izobraženi picopek, razlaga. "Odvisno je od človeka, ki jo pripravlja, katero šolo je obiskoval."

Poleg klasičnih pic bodo ponujali še zaprte pice (calzone), zvite pice (filoncino), pa tudi italijanske domače testenine. Foto: Bojan Puhek

Sicer pa Stefano in Luca nista edina Italijana v novi piceriji: poleg Luce bo pice pripravljal še picopek Federico Zoja, za goste pa bo skrbela Antonella De Lucia, ki v Sloveniji živi že tri leta in je v tem času že preizkusila marsikatero pico v naši prestolnici. "Mislim, da bo ta picerija v Slovenijo končno pripeljala pravo italijansko pico," pravi.

