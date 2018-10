Ocenjevali slovenske dostave pice: polovica s slabo oceno

Pet ponudnikov dostave pice v Ljubljani, trije v Mariboru in dva v Kopru - pri katerih so bili ocenjevalci najbolj zadovoljni?

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR), ki deluje pod okriljem Zveze potrošnikov Slovenije, je opravil ocenjevanje ponudnikov dostave pice v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Že poleti so med potrošniki opravili anketo o naročanju pice na dom, zdaj pa so pod drobnogled vzeli deset ponudnikov, pri katerih sodelujoči v anketi najpogosteje naročajo dostavo pice. Pri petih ponudnikih v Ljubljani (pri dveh so naročilo izvedli po telefonu in prek spletnega portala ehrana.si), treh v Mariboru in dveh v Kopru so skupno opravili 12 naročil in preverili, kako poteka storitev naročanja in dostave pice margerita.

Ponudniki, vključeni v ocenjevanje: Dobra vila (Ljubljana), Halo Katra (Ljubljana), Halo Pinki (Ljubljana), Pizza 33 (Koper), Pizzeria Ali (Maribor), Pizzeria Maxi (Maribor), Pizzeria Oliva (Ljubljana), Pizzeria Vivaldi (Maribor), Pizzerija Cityburger (Koper), Top Chef (Ljubljana).

Foto: Pixabay

Sprva so se lotili ocenjevanja samega naročila. Zanimalo jih je, katere informacije dobimo, ko izbranega ponudnika pokličemo, in kako prijazna je oseba na drugi strani linije. "Pri oceni naročila sta se najbolje odrezala Halo Pinki in portal ehrana.si, najslabše pa Pizzeria Ali, kjer so bili poleg skopega podajanja informacij še neprijazni," pravijo na MIPOR.

Za potrošnika je zelo pomembna tudi informacija o načinu plačila, saj vse več potrošnikov plačuje le s karticami in pri sebi nimajo vedno gotovine. Ob dostavi naročene hrane bi se torej zlahka znašli v zagati. Pri dveh ponudnikih (Halo Katra in Top Chef) ter pri naročilu prek spletnega portala ehrana.si so povprašali o želenem načinu plačila in bili zato ocenjeni zelo dobro. Pri večini ponudnikov je sicer možno naročilo plačati tudi s kartico, a le, če bo to potrošnik zahteval ob naročilu. Končno ceno naročila pa so ocenjevalcem zaupali le v gostilni Halo Pinki.

Pa cene?

Za dostavo pice margerita so v Ljubljani odšteli od osem do 11 evrov, v Mariboru in Kopru pa manj kot osem evrov, a je treba poudariti, da so bile tudi pice manjše (v premeru od 25 do 33 centimetrov, medtem ko v Ljubljani merijo od 31 do 40 centimetrov). Piceriji Vivaldi in Ali poleg pice zaračunata tudi dostavo, Ali zaračuna tudi škatlo, a na spletni strani podatka o tem ni, prav tako ocenjevalcev na dodatne stroške niso opozorili ob naročilu po telefonu. Pri ponudniku Pizza 33 so medtem opazili, da se ceni na spletu in v letaku razlikujeta, ob dostavi pa so jim zaračunali celo tretjo ceno.

Foto: Ana Kovač

Nekateri zamujajo, drugi prehitevajo

Pri naročanju dostave je čas čakanja na hrano eden najpomembnejših podatkov, ki nas zanima. Ponudniki, ki so pico dostavili v času, napovedanem ob naročilu, so bili Cityburger, Dobra vila, Halo Pinki in Maxi. Pri Halo Katra (tako ob telefonskem naročilu kot pri naročilu prek ehrana.si) in Top Chef so že tako napovedani daljši čas čakanja še prekoračili.

"Opazili smo tudi, da so imele pice, ki so bile v dostavi približno eno uro, tudi nižjo temperaturo v primerjavi s preostalimi," so povedali na MIPOR in dodali: "A če bo dostava zamujala glede na napoved, nikar ne pričakujte opravičila. Prav tako po oddaji naročila ne načrtujte sestankov ali krajših odhodov z lokacije, kamor ste naročili dostavo, saj se lahko zgodi, da bo pica pri vas tudi do pol ure prej od napovedane dostave. Če v trenutku dostave ne boste na naslovu, vas lahko doleti nejevolja in celo arogantnost dostavljavca."

Dlje kot boste čakali, hladnejša bo pica

Čas dostave, daljši od 40 minut, je opazno vplival na temperaturo dostavljene hrane. Pice, naročene pri ponudnikih Halo Katra, Halo Pinki, Top Chef in Halo Katra, naročena preko spletnega portala ehrana.si, so imele ob dostavi nižjo temperaturo od 63 stopinj Celzija.

Foto: Pixabay

"Nižja temperatura ne vpliva zgolj na senzorično kakovost izdelka, ampak tudi na varnost živila, saj se bakterije v nevarnem temperaturnem območju hitro razmnožujejo, najhitreje med 21 in 47 stopinj Celzija, in lahko povzročijo zastrupitev s hrano," so opozorili pri MIPOR in poudarili, da dostavljeno pico zaužijte v najkrajšem možnem času oziroma največ v dveh urah po dostavi ali pa jo shranite v hladilniku (največ 4 dni) in jo po potrebi pogrejte.

Končna razsodba

Oceno zelo dobro so dobili ponudniki Dobra vila, Pizzeria Maxi, Pizzerija Cityburger in Pizzeria Oliva. Ponudnik Pizza 33 je dobil oceno dobro, medtem ko so bili Pizzeria Vivaldi, Halo Katra, Halo Pinki, Pizzeria Ali in Top Chef deležni ocene pomanjkljivo.

Podrobnejše podatke ocenjevanja in fotografije pic, ki so jih dobili, najdete tukaj.

Preberite še: