Okrepčevalnica Luda: sijajni grižljaji v minimalističnem lokalu

Foto: Miha First

V okrepčevalnici so pred nekaj leti začeli zgolj s skoraj preveč kreativnimi jedmi, iz katerih so sestavljali kosila, ki so ob koncu tedna postala večerje, zdaj pa že nekaj časa kuhajo samo večerje. Kar je gotovo bolj smiselno.

Okrepčevalnica Luda

Poljanska cesta 11, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 761 294

Foto: Miha First Prav tako so jedi postale malce manj zapletene, imajo nekaj sestavin manj in tudi to je nekaj, kar zapovedujejo svetovni trendi. Po drugi strani ima lokal še vedno premočan vonj iz kuhinje, minimalistično opremo, pravzaprav minimalistično filozofijo, ki se ne meni toliko za udobje gosta kot za vsebino krožnikov. Vegasti stoli so nametani z vsega sveta, pribora pri posameznih jedeh ne menjajo, aperitiva in digestiva ne ponudijo …

Kakorkoli, pri Ludi dobro kuhajo in za 35 evrov pripravijo pet jedi ter dodajo pozdravček, za skupno 59 evrov pa jedem pristavijo še spremljavo iz svojega izbora vinskih kapljic, v katerem kraljujejo ne predraga ekološka in oranžna vina. Batič, Burja, Slavček, Gordia, Nando, Terpin, Klabjan … Vina, z izjemo prosecca Costadilla, so na kozarec in razmeroma poceni, zato smo se ob pethodnem meniju odločili za spremljavo po lastnem navdihu: najprej zelen Burja, potem Batičeva pinela in na koncu Nandov merlot. Izjemna vina.

Pozdrav iz kuhinje: rikota z olivnim oljem, limono in poprom Foto: Miha First

Za začetek so nas pozdravili z žlico domače rikote s kapljico olivnega olja, limone in nekaj popra. Okusna miniatura, ob kateri so prinesli kos kruha na osebo, kruhu pa je pripadalo še maslo z zdrobljenim rdečim poprom. Meni se je začel s spet zelo majhno porcijo, tokrat tatarskega bifteka, ki mu primešajo nekaj sira in začimb.

Tatarski biftek z briošem Foto: Miha First

V krožniku je še sladek brioš, ki skupaj z mesom tvori nepozabno sladko-slano kombinacijo. Škoda le, da je jed tako majhna. Malce konkretnejši je bil kruhov kipnik s suhimi jurčki: na videz je spominjal na sadni kruh, opremili pa so ga s parmezanovo kremo, šalotko in slanino.

Kruhov kipnik z jurčki na parmezanovi kremi Foto: Miha First

Naslednja topla predjed so bili zeliščni njoki na pireju buče maslenke s popečenim brstičnim ohrovtom in čebulo - odlična izvedba dobro zamišljene brezmesne jedi.

Zeliščni njoki z brstičnim ohrovtom Foto: Miha First

A če se do tretje jedi niste dobro podprli, se tudi pri glavni ne boste: dva koščka vratovine in kos pečenega topinamburja na kremi gorgonzole z rozinami in lešniki.

Svinjski vrat in topinambur Foto: Miha First

Do konca smo popili Nandov merlot in napadli sladico. Sijajen, zelo sladek čokoladni mlečni riž s sladoledom slane karamele, pomarančnim gelom in lešniki. Najobilnejša jed večera in gotovo ena najboljših. Še posebej v primerjavi s sirnim krožnikom, kjer so dva koščka Pustotnikovega in košček Zidaričevega sira tabor bogatili jabolčni čatni, lešniki in orehi.

Za konec: čokoladni mlečni riž s sladoledom slane karamele ... Foto: Miha First

... in sirni krožnik Foto: Miha First

Povzetek

Pravoverno ustvarjalna kuhinja s sijajnimi miniaturami, kjer ni prostora za filozofiranje o razkošju in počutju. Na začetku ni šampanjca, pravzaprav ga sploh ni, ob koncu ni konjaka in cigar. Stoli in mize so majhni, napa deluje le za silo. Žlice, vilice in nože dobite na začetku in jih ne menjajo.

Vinska karta ni prevelika, imajo kakšnih sedem ali osem proizvajalcev iz Primorske, ki so ekološke, večinoma oranžne narave. Med ponujenimi je nekaj vrhunskih: Batič, Burja, Terpin …

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.