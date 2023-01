😳 BRUH! El Chapo’s son was just arrested!! Here’s footage of the cartel speeding to confront the Mexican military trying to get him released! pic.twitter.com/Ngg16Quipd — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) January 5, 2023

Po aretaciji 32-letnega Guzmana-Lopeza z vzdevkom "El Raton" so jezni pripadniki mamilarskih tolp postavili cestne blokade, zažigali vozila in celo napadli lokalno letališče ter vojaško bazo.

V mehiški zvezni državi Sinaloa so bili v spopadih po navedbah britanskega BBC ubiti trije pripadniki varnostnih sil. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo v nasilju ranjenih 28 ljudi. Streli so zadeli celo dve letali, eno vojaško in eno potniško, ki je bilo tik pred vzletom, pri čemer pa ranjenih ni bilo.

Odpovedali so več sto letov in v šolah pouk

Na treh letališčih v Sinaloi so zaradi nasilja odpovedali več kot sto letov. Pouk v šolah in vse športne dogodke so začasno odpovedali, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma.

El Ratona so medtem iz Culiacana prepeljali v prestolnico Mexico City. Obtožen je vodenja frakcije očetovega kartela Sinaloa. Pomagal naj bi voditi očetove operacije preprodaje drog, odkar je bil El Chapo leta 2017 izročen ZDA, kjer trenutno prestaja dosmrtno zaporno kazen.

Mlajšega Chapa so iskali tudi v ZDA, kjer so za informacije, ki bi pripeljale do aretacije, ponujali pet milijonov dolarjev.

Foto: Guliverimage

Ovidia Guzmana-Lopeza so Mehičani sicer že zaprli leta 2019, vendar so ga hitro izpustili, potem ko je kartel sprožil vsesplošno vojno. Preprodajalci mamil so takrat v Culiacanu streljali s strojnicami na ljudi in jih več pobili, prišlo je tudi do zajetja talcev.

Do tokratne aretacije prihaja le nekaj dni pred načrtovanim vrhom "treh amigosov" v mehiški prestolnici. Mehiškega predsednika Lopeza Obradorja bosta prihodnji teden v Ciudad de Mexicu obiskala kanadski premier Justin Trudeau in predsednik ZDA Joe Biden, ki naj bi v Mehiko prispel dan prej, kot je bilo sprva načrtovano.