Aretirali ženo zloglasnega mehiškega kralja mamil

Emma Coronel Aispuro, ki ima dvojo ameriško-mehiško državljanstvo, je bila pred dvema letoma redno prisotna na odmevnem sojenju 63-letnemu Joaquinu El Chapu Guzmanu na zveznem sodišču v Brooklynu v New Yorku, kjer so ga obsodili na dosmrtni zapor in še na 30 let zapora. El Chapo kazen prestaja v menda najbolj varovanem zveznem zaporu ADX Florence v zvezni državi Kolorado, poroča STA.

Po aretaciji so ženo nekdanjega šefa mamilarskega kartela Sinaloa z obtožbo, da je sodelovala pri distribuciji heroina, kokaina, marihuane in amfetaminov po ZDA, zaprli čez noč, danes pa bo stopila pred zveznega sodnika. Obtožena je tudi, da je julija 2015 pomagala možu pri begu iz mehiškega zapora skozi dolg podzemni predor, naslednje leto pa naj bi še sodelovala pri pripravah na nov beg.

31-letnico želijo prepričati o sodelovanju z ameriško policijo

Ameriški komentatorji menijo, da so 31-letnico aretirali zato, da El Chapa prepričajo o sodelovanju z ameriško policijo. Vojna proti mamilom je trenutno nekoliko okrnjena, ker so odnosi med ZDA in Mehiko postali napeti po zapletu glede nekdanjega mehiškega obrambnega ministra Salvadorja Cienfuegosa. Američani so ga oktobra zaradi sodelovanja z morilskimi karteli aretirali, zaradi česar je Mehika uradno protestirala.

ZDA so novembra lani nato nenadoma zavrgle obtožnico in Cienfuegosa vrnile v Mehiko, kjer so nemudoma končali tudi tamkajšnjo preiskavo. El Chapo in Emma Coronel Aispuro sta se poročila leta 2007, ko je ona komaj dopolnila 18 let, poroča STA.