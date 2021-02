Novi virus čez lužo terjal več življenj kot tri velike vojne

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do ponedeljka zvečer z novim koronavirusomom v ZDA okužilo 28,2 milijona ljudi, umrlo pa jih je 500.236. V ponedeljek je bilo novih okužb 56.500, smrtnih primerov pa 1.250. To je velik padec v primerjavi z januarjem, ko so dnevno zabeležili po 200 tisoč novih okužb ter celo do štiri tisoč smrtnih primerov, poroča STA.

Biden: Življenj ne smemo obravnavati kot statistike

"Velikokrat slišimo, kako ljudi opisujejo kot navadne Američane. To ne obstaja. Vsi ti ljudje so bili izjemni. Kar naenkrat so številni zadnjič vdihnili povsem sami," je o smrtnih žrtvah bolezni covid-19 v Beli hiši dejal ameriški predsednik Joe Biden, ki ima dovolj izkušenj z osebnimi tragedijami, saj je v prometni nesreči najprej izgubil prvo ženo in hčerko, kasneje pa je za rakom umrl njegov odrasli sin.

"To še predobro poznam. Vem, kako je to, ko nisi zraven, ko se zgodi. Vem, kako je, ko jih ne moreš držati za roke, ko te gledajo v oči in počasi odidejo," je dejal Biden, a ob tem dodal, da bodo prišli boljši časi. "Ta država se bo spet smejala. Spet bo videla sončne dni in poznala veselje. Ko se bo to zgodilo, se bomo spomnili vsake osebe, ki smo jo izgubili, njihovih življenj in najdražjih, ki so jih pustili za seboj," je poudaril ameriški predsednik.

"Ne smemo postati topi na bolečino. Življenj ne smemo obravnavati kot statistike ali kot obris ali novico," je dejal ameriški predsednik Joe Biden. Foto: Reuters

"Ne smemo postati topi na bolečino. Življenj ne smemo obravnavati kot statistike ali kot obris ali novico. Moramo počastiti mrtve, a tudi skrbeti za žive," je dejal Biden, ki je v spomin na mrtve ukazal spustiti zastave po ZDA na pol droga za pet dni. Po govoru se je udeležil slovesnosti prižiganja sveč v spomin na umrle pred Belo hišo. Prižgali so jih 500, vsaka pa simbolizirala tisoč izgubljenih življenj.

Novi virus terjal toliko smrtnih žrtev kot tri vojne skupaj

Novi koronavirus je v ZDA do zdaj terjal toliko mrtvih kot druga svetovna vojna, korejska in vietnamska vojna skupaj. Prebivalci ZDA so danes močno razdeljeni. Velik del podpornikov nekdanjega predsednika Donalda Trumpa pandemije in ukrepov za zajezitev virusa še vedno ne jemlje resno, pa čeprav je anketa centra Pew pokazala, da 54 odstotkov Američanov pozna nekoga, ki je umrl za boleznijo covid-19 ali je moral zaradi tega v bolnišnico.

Ko je Biden prisegel kot novi ameriški predsednik, je bolezen covid-19 zahtevala 400 tisoč življenj, samo v mesecu dni pa je umrlo dodatnih sto tisoč ljudi. Za razliko od Trumpa se Biden ne izogiba tragični statistiki. Kljub pospešenemu cepljenju v Beli hiši pričakujejo, da bo do konca pandemije zaradi covid-19 umrlo še najmanj 90 tisoč bolnikov, poroča STA.