V ponedeljek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 4.369 PCR-testih potrdili 899 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 20,6 odstotka. Opravili so tudi 35.320 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi.

V Sloveniji je trenutno 11.593 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 771.

Več okužb kot pred tednom dni

V ponedeljek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 899 ljudeh, kar je 157 več kot v ponedeljek pred tednom dni (742). Po podatkih sledilnika za covid-19 gre za 21-odstotno rast glede na prejšnji ponedeljek, kar je po njihovem mnenju "vsekakor napačna smer".

Slabše v le štirih evropskih državah

Višjo štirinajstdnevno incidenco v Evropi beležijo le v Španiji, na Češkem, Portugalskem in v Latviji, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). "Razmere v Sloveniji resnično niso tako stabilne, kot bi si želeli," je včeraj dejala Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco.

Zadnja napoved: konec marca bi lahko prešli v rumeno fazo

Slovenija je trenutno v oranžni fazi epidemije. V rumeno fazo, kjer so predvidena nova sproščanja, bi lahko po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) prešli konec marca. Za vstop v to fazo morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Na IJS sicer menijo, da epidemija, glede na število pozitivnih testov, stagnira. Zaradi cepljenja rizičnih skupin se bodo bolnice kljub temu še naprej počasi praznile. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno ena.

Nova faza: konec omejitve gibanja ponoči

Rumena faza epidemije predvideva sprostitev še preostalih razredov srednjih šol, nadaljuje se pouk na fakultetah, za vse se odprejo še dijaški in študentski domovi. Prav tako se odprejo še preostale servisne dejavnosti, odpravi se tudi omejitev gibanja ponoči.