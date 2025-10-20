Umrl obsojeni vojni zločinec Nebojša Pavković

V Beogradu je danes pri 79 letih umrl nekdanji načelnik generalštaba jugoslovanske vojske, srbski general Nebojša Pavković, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Pavković je zaradi vojnih zločinov na Kosovu prestajal 22-letno kazen v zaporu na Finskem. V Srbijo se je vrnil septembra, potem ko so mu zaradi bolezni odobrili predčasen izpust.

Nebojša Pavkovića, ki se je takratkenu Mednarodnemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) predal leta 2005, je sodišče februarja 2009 v svoji prvi obsodbi za zločine srbskih sil v času konflikta na Kosovu leta 1999 obsodilo na 22 let zapora.

Spoznan je bil za krivega v vseh točkah obtožnice zaradi deportacij, prisilnega razseljevanja, umorov in pregona albanskih civilistov s Kosova. Takrat je bil poveljnik tretje armade jugoslovanske vojske, nameščene na Kosovu. Načelnik generalštaba jugoslovanske vojske je bil od februarja 2000 do junija 2002.

Mehanizem v Haagu, ki je nasledil ICTY, je na prošnjo srbske vlade prejšnji mesec sprejel odločitev, da ga zaradi težkega zdravstvenega stanja predčasno izpusti na prostost. V Srbijo se je vrnil konec septembra.