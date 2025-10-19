Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je v soboto ZDA obtožil kršitve suverenosti njegove države in umora ribiča, ki naj bi umrl med ameriško operacijo proti preprodajalcem drog. Predsednik ZDA Donald Trump je pred tem sporočil, da so ameriške sile izvedle še en napad v okviru vojaške kampanje proti tihotapcem mamil.

Petro je zatrdil, da so ZDA med vojaško operacijo v Karibih, pri kateri naj bi šlo za ukrepanje proti preprodajalcem drog, kršile suverenost teritorialnih voda Kolumbije, pri čemer je ameriške oblasti obtožil umora ribiča. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, ribič "ni imel nobenih povezav s preprodajalci drog, njegova vsakodnevna dejavnost pa je bila ribolov".

Moški naj bi umrl med enim od ameriških napadov sredi septembra med ribolovom na Karibih, kaže videopričevanje njegovih družinskih članov, ki ga je predsednik delil na omrežju X. Petro je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal še, da v zvezi z incidentom pričakujejo pojasnila ameriške vlade.

"Uničili ogromno podmornico za tihotapljenje drog"

Trump je pred tem v soboto na družbenem omrežju Truth Social sporočil, da so ameriške sile uničile "ogromno podmornico za tihotapljenje drog", ki je plula proti ZDA. Dodal je, da sta dve od štirih oseb na krovu umrli, dva preživela pa bodo vrnili v njuni rodni državi Kolumbijo in Ekvador. Dodal je, da je bilo plovilo naloženo s fentanilom in drugimi drogami, člane posadke pa označil za "narkoteroriste".

Petro je potrdil, da se je kolumbijski državljan, ki je preživel napad na podmornico, že vrnil v državo in da se bo soočil s kazenskim pregonom, poroča AFP.

Trump je prejšnji mesec sprožil vojaško kampanjo, za katero pravi, da je namenjena ustavitvi pretoka drog iz Latinske Amerike v ZDA. Kampanja je še posebej usmerjena proti Venezueli. Od začetka septembra je bilo tarča ameriških napadov v morju ob obali Venezuele vsaj šest plovil, v katerih je bilo ubitih najmanj 28 ljudi.

Kolumbijski predsednik Petro je Združene narode nedavno pozval, naj sprožijo kazenski postopek proti Trumpu zaradi izvensodnih pobojev, med drugim tudi državljanov Kolumbije.