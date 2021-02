Mjanmar: G7 in EU obsodila nasilje vojaške hunte nad protestniki

Države skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7 in EU so danes odločno obsodile nasilje varnostnih sil nad protestniki v Mjanmaru. Mjanmarsko vojsko so pozvale h kar največji zadržanosti ter spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava. ZDA so medtem sprejele nove sankcije proti mjanmarski hunti.

"Uporaba pravega streliva proti neoboroženim ljudem je nesprejemljiva. Vsak, ki na mirne proteste odgovori z nasiljem, mora za to odgovarjati," so v današnji skupni izjavi poudarili Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija, ZDA, Kanada, Japonska in visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko Josep Borrell.

Obsodili so ustrahovanje in zatiranje tistih, ki nasprotujejo vojaškemu udaru, ter izrazili zaskrbljenost zaradi hudega omejevanja svobode izražanja, vključno z blokado interneta in drakonskimi spremembami zakona o svobodi govora. Pozvali so h končanju sistematičnega ukrepanja proti protestnikom, zdravnikom, civilni družbi in novinarjem ter k odpravi izrednih razmer, ki jih je razglasila hunta. Zahtevali so tudi, da vojska omogoči neoviran humanitarni dostop za pomoč najbolj ranljivim prebivalcem, poroča STA.

Pozvali k izpustitvi pridržanih mjanmarskih voditeljev

Obenem so ponovili, da ostajajo enotni v obsodbi vojaškega udara in v svoji podpori ljudem Mjanmara v njihovem boju za svobodo in demokracijo. Spet so pozvali tudi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh arbitrarno pridržanih, vključno z odstavljeno civilno voditeljico Aung San Su Či in predsednikom države Vinom Mjintom.

Izjava G7 sledi podobni obsodbi dogajanja v Mjanmaru, ki so jo v ponedeljek na zasedanju v Bruslju potrdili zunanji ministri držav članic EU. Ti so obenem izrazili pripravljenost na sprejetje sankcij proti ljudem, ki so neposredno odgovorni za nasilje v tej državi na jugovzhodu Azije. Kot je po zasedanju povedal Borrell, bo EU tudi zadržala vso neposredno finančno pomoč, namenjeno vladnim reformam v Mjanmaru. Sankcije proti članom vladajoče hunte so že sprejele ZDA in Velika Britanija.

Mjanmarska vojska je po državnem udaru prvega februarja pridržala tudi mjanmarsko civilno voditeljico Aung San Su Či. Foto: Reuters

Ameriška vlada je sankcije proti desetim vodilnim predstavnikom novega režima, gre predvsem za zamrznitev njihovega morebitnega premoženja v ZDA, prepoved poslovanja z njimi in prepoved vstopa v ZDA, sprejela že v začetku meseca, v ponedeljek pa jih je razširila na še dva vodilna pripadnika mjanmarske vojske.

Mjanmarska vojaška hunta pod vedno hujšim pritiskom

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob tem zagrozil, da ZDA ne bodo omahovale in da so pripravljene na nadaljnje ukrepe proti odgovornim za nasilje in zatiranje volje ljudstva. Vojaški režim v Mjanmaru je pod vedno hujšim pritiskom tako iz tujine kot doma, kjer so v ponedeljek potekali največji protesti do zdaj.

V več mestih po državi se je zbralo več sto tisoč ljudi, in to kljub grožnjam vojske, da je pripravljena proti protestnikom uporabiti tudi silo. V številnih podjetjih so na pozive k splošni stavki odgovorili s prekinitvijo dela. Vojska medtem že ves čas postopno stopnjuje uporabo sile, število političnih zapornikov pa se povečuje. Varnostne sile uporabljajo gumijaste naboje in vodne topove, včasih pa celo prave naboje. Do zdaj so bili ubiti najmanj trije protestniki, poroča STA.