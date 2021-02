V Mjanmaru aretirali desno roko Aung San Su Či

Mjanmarska vojska je danes aretirala desno roko mjanmarske politične voditeljice Aung San Su Či. Vina Hteina so prijeli na domu njegove hčere v Jangonu, je sporočil tiskovni predstavnik Narodne lige za demokracijo (NLD) Kji Toe. V tem največjem mjanmarskem mestu so se pred tem tretjo noč nadaljevali protesti proti vojaškemu udaru.

Vin Htein je za britanski BBC povedal, da so ga predstavniki vojske in policije aretirali zaradi vstajništva, za kar mu grozi dosmrtna ječa. "Ni jim všeč, kar govorim. Bojijo se mojih besed," je dejal.

Pred aretacijo je za medije v angleškem jeziku poudaril, da vojaški udar ni pametna poteza in da je vojska obrnila državo v napačno smer. "Vsi v državi bi se morali z vsemi močmi upreti ukrepom, s katerimi nas želijo vrniti na začetek z uničenjem vlade," je po poročanju STA dejal 79-letni visoki predstavnik NLD po udaru.

Mjanmarska vojska je v ponedeljek prevzela oblast in priprla vse voditelje civilnih oblasti, pa tudi poslance in druge politike ter aktiviste. Aung San Su Či so obtožili zaradi kršenja trgovinskih pravil.

Po podatkih združenja za pomoč političnim zapornikom, ki zbira podatke o političnih aretacijah v Mjanmaru, so v udaru do zdaj aretirali več kot 130 uradnikov in politikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kje jih zadržujejo, ni znano.

Blokirali Facebook

Vojaške oblasti so telekomunikacijskim podjetjem tudi odredile blokado družbenega omrežja Facebook, na katerem so se organizirali zagovorniki državljanske nepokorščine.

V Jangonu so se sicer tretjo noč nadaljevali mirni protesti proti vojaškemu udaru. Ljudje so na svojih domovih udarjali po posodah in peli revolucionarne pesmi ali pa so trobili z avtomobilskimi hupami ter tako izražali nasprotovanje udaru. Nekateri zdravstveni delavci so stavkali, drugi pa so sicer nadaljevali delo, a nosili simbole upora, kot je rdeča pentlja, še poročajo tuje tiskovne agencije.