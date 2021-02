Vojska izvedla državni udar in aretirala predsednika

Mjanmarska vojska je izvedla državi udar in aretirala predsednika države Wina Myinta in slavno politično zapornico in dejansko voditeljico države Aung San Suu Kyi, poročajo tiskovne agencije, ki se sklicujejo na tiskovnega predstavnika mjanmarske vladajoče stranke Nacionalne lige za demokracijo (NLD).

Tiskovna agencija AFP poroča, da so napetosti med vojsko, ki je državo vodila skoraj pol stoletja in civilno vlado okrog domnevnih prevar na novembrskih volitvah, navaja STA.

Volitve je zlahka dobila NLD, česar vojska kot kaže ne priznava. Vojaški vrh je že prejšnji teden zagrozil s prevzemom oblasti dokler se ne uredijo volilne nepravilnosti.

AFP poroča, da je vojska aretirala tudi druge politične voditelje in ministre na dan, ko bi se moral na ustanovi seji sestati nov državni parlament. Za zdaj še ni jasno kakšna usoda čaka novo-izvoljene poslance.

Vojska prevzela nadzor nad komunikacijami

Po aretacijah je vojska prevzela nadzor nad komunikacijami v državi, ki so zelo omejene, zaprtih je več omrežij mobilne telefonije, poročajo pa tudi o motnjah na internetu.

Novembrske volitve so bile šele druge demokratične volitve odkar se je v Mjanmaru leta 2011 končalo 49 let vojaške diktature. Vojska je nemudoma po volitvah začela govoriti o prevarah in nekih desetih milijonih ponarejenih glasovnicah ter zahtevala vpogled v volilne sezname.

Volilna komisija je to zavrnila in vojaški poveljnik Mjanmara general Min Aung Hlaing je prejšnji teden napovedal možnost ukinitve ustave iz leta 2008.

Mjanmar je po neodvisnosti od Velike Britanije leta 1948 prvi vojaški udar doživel leta 1962 in potem drugega leta 1988. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Suu Kyi je bila po drugem vojaškem udaru 20 let zaprta in si je v svetu pridobila status demokratične ikone. To si je zapravila zaradi nasilja nad pripadniki muslimanske manjšine Rohingya.