Število žrtev v Mjanmaru še narašča, številne pogrešajo

V Mjanmar, ki ga je v petek prizadel silovit potres, še naprej prihaja mednarodna pomoč. Na poti so reševalne ekipe, pa tudi nujna humanitarna pomoč. Združeni narodi opozarjajo na pomanjkanje medicinskih pripomočkov za žrtve potresa, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 1.700 ljudi. V sosednji Tajski je potres zahteval 17 življenj.

Po podatkih vladajoče vojaške hunte v Mjanmaru je v potresu doslej umrlo približno 1.700 ljudi, poškodovanih je okoli 3.400, okoli 300 ljudi še pogrešajo. Število žrtev bi lahko še naraslo, je vodja hunte v telefonskem pogovoru povedal malezijskemu premierju Anvarju Ibrahimu, poroča BBC.

Potres magnitude 7,7 je v petek stresel osrednji del države, ki mu je sledil še popotresni sunek z magnitudo 6,7. V bližini drugega največjega mesta Mandalay, kjer je umrlo največ ljudi, so danes zabeležili nov potresni sunek magnitude 5,1, še navaja BBC.

Še naprej dovažajo mednarodno pomoč

Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je zaradi katastrofalnega potresa danes objavila nujen poziv za več kot sto milijonov dolarjev (okoli 92 milijonov evrov) za pomoč žrtvam v Mjanmaru.

Največja svetovna humanitarna mreža IFRC je sporočila, da je država utrpela obsežno uničenje, potrebe pa naraščajo iz ure v uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Mjanmar medtem še naprej prihaja mednarodna pomoč. Nekatere države so tja že poslale letala z nujno pomočjo in reševalne ekipe.

Trump potres opisal kot strašen

Kitajska je v soboto v Mjanmar poslala 82-člansko ekipo reševalcev, vlada v Pekingu pa bo zagotovila tudi nujno humanitarno pomoč v višini sto milijonov juanov (12,7 milijona evrov). V državo je prispela tudi 51-članska ekipa iz Hongkonga.

Z vojaškim transportnim letalom je v Mjanmar prispela tudi pomoč iz Indije, je povedal indijski zunanji minister Subrahmanyam Jaishankar.

EU je za nujno pomoč sprostila 2,5 milijona evrov in aktivirala satelitski sistem Copernicus, ameriški predsednik Donald Trump pa je v petek obljubil, da bo Washington pomagal Mjanmaru, in potres opisal kot "strašen".

Pomoč prizadeti državi so napovedali tudi Filipini, Malezija, Vietnam, Velika Britanija, Južna Koreja in Nova Zelandija.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem sprožila krizni odziv na katastrofo, Združeni narodi pa so opozorili, da resno pomanjkanje medicinskega materiala ovira prizadevanja za pomoč prizadetim.

Po besedah koordinatorja ZN za humanitarno pomoč v Mjanmaru bi lahko potres prizadel približno 20 milijonov ljudi, poroča AFP.

Najbolj uničujoč potres, ki je prizadel Mjanmar v zadnjih 80 letih, je povzročil obsežno škodo na infrastrukturi, kot so ceste in komunikacijska omrežja. Uničene so številne stavbe, ceste po državi pa neprevozne.

Na Tajskem najmanj 17 mrtvih

Potres so čutili tudi v več sto kilometrov oddaljenih mestih v sosednjih državah, med drugim na Tajskem. Število mrtvih v prestolnici Bangkok se je povečalo na najmanj 17, so danes sporočile oblasti. Najmanj 83 ljudi še vedno pogrešajo, poškodovanih je 32 ljudi.

Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih med ruševinami, pri čemer se osredotočajo na porušeni 30-nadstropni nebotičnik, ki je bil v gradnji, kjer pogrešajo več deset delavcev. Doslej so potrdili 11 smrtnih žrtev, vendar domnevajo, da je pod ruševinami ujetih še več ljudi.