V Mjanmaru že več kot tisoč mrtvih

V Mjanmaru je v uničujočem potresu, ki je osrednji del države stresel v petek, po zadnjih podatkih umrlo več kot 1000 ljudi, še več tisoč je poškodovanih. Reševalci pod ruševinami še naprej iščejo morebitne preživele tako v Mjanmaru kot na Tajskem, kjer so potrdili približno deset smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Največ ljudi je v Mjanmaru umrlo v Mandalayu, drugem največjem mestu v državi, v katerem živi okrog 1,7 milijona ljudi. Mesto leži najbližje epicentru potresa z močjo 7,7, ki mu je v petek zgodaj popoldne sledil še popotresni sunek z magnitudo 6,7.

Potres, ki so ga čutili tudi v več sto kilometrov oddaljenih mestih v sosednjih državah, je uničeval stavbe in podiral mostove, številne ceste po državi so neprevozne.

Kot je danes sporočila vojaška hunta, so doslej našteli vsega skupaj 1002 smrtni žrtvi, še 2376 ljudi je poškodovanih.

Hunta zaprosila za vojaško pomoč, kar se zgodi zelo redko

Komunikacije v državi so sicer motene in dejanska slika uničenja se razkriva šele postopoma, zaradi česar obstaja bojazen, da bi lahko število umrlih še naraslo.

Hunta je zaprosila za mednarodno pomoč in glede na poročanje francoske tiskovne agencije AFP so tja že prispeli reševalci iz Kitajske, Indija je poslala pomoč v hrani in nujnih potrebščinah.

Mjanmar se že od leta 2021, ko je oblast v udaru prevzela vojaška hunta, sooča z obsežno politično, humanitarno krizo in gospodarsko krizo. Mjanmarska infrastruktura in zdravstveni sistem sta uničena, zaradi česar Mjanmar ni pripravljen na takšno naravno katastrofo.

Na Tajskem deset mrtvih

V sosednji Tajski so doslej potrdili deset smrtnih žrtev. Nadaljuje se iskanje več deset pogrešanih po zrušenju 30-nadstropne stolpnice v Bangkoku, ki je bila še v gradnji.