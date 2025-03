Ljudje med potresom v paniki bežali iz stavb, v Bangkoku zrušenje stolpnice #video

Mjanmar je prizadel potres z magnitudo 7,7 po Richterjevi lestvici, so sporočili iz nemškega centra za geoznanosti (GFZ). Potres so čutili tudi na Tajskem, kjer je nastala panika - iz zgradb v Bangkoku je zbežalo na stotine ljudi, poroča agencija Reuters.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

Epicenter potresa je bil na globini desetih kilometrov, od mesta Mandalay, ki ima približno 1,2 milijona prebivalcev, je bil oddaljen okoli 17 kilometrov.

#Earthquake 7 mi N of #Mandalay (#Myanmar) 8 min ago (local time 12:50:53). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

🌐https://t.co/KkXFTLQFsj pic.twitter.com/afMmUZTbx6 — EMSC (@LastQuake) March 28, 2025

Poročil iz Mjanmara o morebitni škodi še ni.

Small earthquake in 🇹🇭 pic.twitter.com/bYtgRK9c8S — Alex MacGregor (@alexmacgregor__) March 28, 2025

Potres so čutili v Bangladešu, Indiji, Laosu, na Tajskem in Kitajskem.

Priče v Bangkoku so povedale, da so ljudje v paniki zbežali na ulice, iz bazenov pa je brizgala voda. Na družbenih omrežjih objavljajo tudi videoposnetke zrušenja ene od stolpnic, ki je bila v gradnji.

BREAKING: Closeup video shows the moment skyscraper collapses in Bangkok, Thailand from powerful earthquake.pic.twitter.com/IKhRrecvQc — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 28, 2025

Tremors in Bangkok after 7.8 magnitude earthquake struck Myanmar pic.twitter.com/m0eKnaiGHq — @ (@anthraxxx781) March 28, 2025

