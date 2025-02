Potres z magnitudo 4,3 po Richterjevi lestvici so danes okoli 13. ure čutili na širšem območju Siska. Tresenje so zaznali tudi v bližini Petrinja, v Zagrebu pa tudi v Bosni in Hercegovini. V delih županije je prišlo do izpada električne energije.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 9 km NW of #Sisak (#Croatia) || 4 min ago (local time 12:52:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/YFhu4RIFB2 — EMSC (@LastQuake) February 25, 2025

"Strašen sunek, hiša se je dobesedno premaknila, grozljivo je grmelo," poročajo prebivalci in dodajajo, da je del Siska brez elektrike in da že dolgo ni bilo tako močnega in dolgotrajnega potresa.

"Močan sunek in spremljajoče tresenje, zelo neprijetno, že dolgo ne tako," pišejo prebivalci v komentarjih.

Siško-moslavško županijo je konec decembra leta 2020 prizadel močan potres magnitude 6,4, v katerem je umrlo sedem ljudi, vsaj 26 pa jih je bilo ranjenih. Zlasti je bilo prizadeto Petrinje, saj naj bi bila v potresu uničena polovica mesta. Pričakovane so težave v telekomunikacijskem omrežju v Sisku in okolici.

"V primerjavi s potresom 2020 je bil ta zmerne moči, a z več valovi, s tresljaji, ki jih laično opišem kot zmanjšano amplitudo udarnega vala, a s stalno zmerno močjo. Tik pred tem so psi v soseščini začeli lajati. Zelo neprijeten spominski preblisk na potres izpred let," je zapisala ena od prič.