V Mjanmaru, kjer nadaljujejo iskanje več sto pogrešanih po petkovem katastrofalnem potresu z magnitudo 7,7, so danes izpod ruševin rešili moškega. Vladajoča vojaška hunta je medtem zavrnila prekinitev ognja, ki jo je razglasilo več uporniških oboroženih skupin, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči. Hunta je ob tem napadla konvoj s pomočjo. Je pa EU z Mjanmarom vzpostavila humanitarni zračni most, prek katerega danes potuje prvo letalo z 80 tonami nujne pomoči. V prihajajočih dneh bodo v regijo napotili tudi 12-člansko enoto, vključno s strokovnjakom iz Slovenije.

Več oboroženih skupin, tudi etničnih manjšin, ki se borijo proti hunti, ki je v vojaškem udaru oblast prevzela leta 2021, je v torek razglasilo enomesečno prekinitev ognja. S tem naj bi omogočili dostavo pomoči po uničujočem potresu, v katerem je po danes objavljenih uradnih podatkih umrlo najmanj 2.886 ljudi, ranjenih pa jih je bilo 4.639. Po ocenah opozicije je bilo v potresu prizadetih več kot osem milijonov ljudi.

Vodja hunte, general Min Aung Hlaing, je prekinitev ognja zavrnil, češ da so vojaške operacije potrebne za zagotovitev varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem se vrstijo poročila o zračnih napadih hunte. Ena od uporniških skupin je po poročanju britanskega BBC sporočila, da so v severni zvezni državi Šan v torek zvečer vojaki streljali na kitajski konvoj s humanitarno pomočjo, ki je bil na poti v Mandalaj.

Posebni poročevalec ZN za človekove pravice v Mjanmaru Tom Andrews je vojaške operacije hunte obsodil kot nezaslišane, prepričan je, da bi jih svetovni voditelji morali ostro obsoditi. Mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International je opozorila, da so napadi znatno otežili pomoč prizadetemu prebivalstvu.

Vse manj upanja za preživele

Medtem ko je vse manj upanja, da bi bilo 373 pogrešanih še živih, so reševalci v prestolnici Nepjido danes malo po polnoči izpod ruševin hotela potegnili 26-letnika. Dan pred tem so v mestu izpod ruševin rešili 63-letno žensko.

Zaradi nadzora hunte nad mediji ter slabih komunikacijskih povezav in infrastrukture dejanski obseg katastrofe sicer ni znan. Otežena je tudi dostava pomoči, pričakovati pa je, da bo žrtev še več.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je poročala o obsežni škodi pri žarišču potresa v mestu Sagaing. Opozorila je, da so poškodovane zdravstvene ustanove preplavili pacienti, medtem ko se zmanjšujejo zaloge hrane, vode in zdravil.

EU z Mjanmarom vzpostavila humanitarni zračni most

Evropska unija je z Mjanmarom vzpostavila humanitarni zračni most, prek katerega danes potuje prvo letalo z 80 tonami nujne pomoči. Prvo letalo s pomočjo za popotresni Mjanmar potuje iz Köbenhavna v Jangon, je danes sporočila Evropska komisija.

Pomoč v obliki šotorov in kompletov za zaščito zdravja prebivalcev bo nato dostavljena v Mandalaj, kjer bodo za razdeljevanje skrbeli partnerji EU.

Kot je še navedla komisija, bo EU v prihajajočih dneh v tajski Bangkok in malezijski Kuala Lumpur napotila 12-člansko enoto strokovnjakov, ki bo skrbela, da pomoč doseže tiste, ki jo potrebujejo. Med njimi bo v skladu s torkovo odločitvijo vlade tudi strokovnjak iz Slovenije.

EU je nemudoma po potresu za nujno pomoč sprostila 2,5 milijona evrov in aktivirala satelitski sistem Copernicus, danes pa je k temu dodala še 500 milijonov evrov, ki jih namenja Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Na Tajskem naraslo število žrtev, 72 delavcev še vedno pogrešanih

V več sto kilometrov oddaljeni tajski prestolnici Bangkok, kjer so prav tako čutili potres, je medtem število smrtnih žrtev naraslo na 22. Pod ruševinami 30-nadstropne stolpnice v gradnji blizu priljubljene tržnice Chatuchak medtem še vedno iščejo 72 pogrešanih delavcev, za katere domnevajo, da so mrtvi.

Poslopje je bilo edino večje, ki se je v Bangkoku zrušilo med potresom. Z večletno zamudo ga je gradilo kitajsko podjetje, ki po poročanju portala N1 Srbija sodeluje pri gradnji železniške proge med Srbijo in Madžarsko. Tajska vlada je uvedla preiskavo o vzroku zrušenja, saj nekatere jeklene konstrukcije niso ustrezale standardom.