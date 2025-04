V Mjanmaru, kjer štiri dni po uničujočem potresu še vedno narašča število žrtev, so danes po 91 urah izpod ruševin rešili žensko. Po podatkih oblasti je potres zahteval več kot 2.700 življenj, 4.500 ljudi je ranjenih. Na prizadetih območjih medtem primanjkuje osnovnih dobrin.

Iz prestolnice Nepjido so gasilci danes sporočili, da so po 91 urah izpod ruševin rešili 63-letno žensko, ki je zdaj v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minuta molka za žrtve potresa

Ob 12.51, ob času potresa, ki je z magnitudo 7,7 v petek stresel državo, so se medtem po državi oglasile sirene ob minuti molka v okviru sedemdnevnega žalovanja.

Vodja vladajoče vojaške hunte, general Min Aung Hlaing, je danes sporočil, da je potres zahteval najmanj 2.719 življenj. Dejal je, da pričakujejo, da bo število žrtev naraslo na več kot 3.000, saj menijo, da je mrtvih tudi 441 pogrešanih. Vodja hunte je tudi povedal, da je bilo v tem najhujšem potresu v državi v več kot stoletju ranjenih 4.521 ljudi, poroča tiskovna agencija Reuters.

Na najbolj prizadetih območjih blizu žarišča potresa, mesta Sagaing, pa vse do prestolnice so bila uničena številna civilna in verska poslopja v tej večinsko budistični državi. Opozicijska vlada v senci ocenjuje, da je bilo v potresu prizadetih več kot 8,5 milijona ljudi. Mjanmar ima več kot 54 milijonov prebivalcev.

Mednarodni budistični informacijski center je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da je bilo samo na širšem območju Sagainga delno ali popolnoma uničenih več kot 2.000 samostanov in pagod. O uničenju verskih poslopij poročajo tudi iz drugega največjega mesta v državi in nekdanje prestolnice Mandalaj ter starodavnega mesta Bagan, ki spada pod svetovno kulturno dediščino.

Pri iskanju preživelih pomaga tisoč reševalcev iz tujine

Humanitarne organizacije medtem na prizadetih območjih opozarjajo na velike potrebe po zatočiščih, hrani, čisti vodi, sanitarijah in zdravniški oskrbi, medtem ko nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Ob tem se pojavlja bojazen, da bi bila zaradi ponekod še vedno potekajočih spopadov z uporniškimi skupinami lahko ovirana dostava pomoči. Pri iskanju preživelih pomaga okoli tisoč reševalcev iz tujine. Težave imajo tudi pri zbiranju informacij o potrebah, saj je ohromljena pomembna infrastruktura, komunikacije pa omejene.

Zaradi številnih popotresnih sunkov so številni že četrto noč preživeli na ulicah in poljih, tudi v 1,7-milijonskem Mandalaju, kjer so številna poslopja v ruševinah, najvišje temperature pa se danes bližajo 40 stopinjam Celzija.

Na Tajskem potres zahteval 20 življenj, še 74 ljudi pogrešajo

V sosednji Tajski, kjer je potres zahteval 20 življenj, medtem pod ruševinami stolpnice v gradnji v Bangkoku še vedno, tudi ob mednarodni pomoči, iščejo 74 pogrešanih. Vlada je sicer uvedla preiskavo o vzroku zrušenja, saj so prvi testi pokazali, da nekatere jeklene konstrukcije niso ustrezale standardom.