Posledice petkovega silovitega potresa z magnitudo 7,7 v Mjanmaru in na Tajskem se še vedno čutijo. Umrlo je več kot 1.700 ljudi, številni pa so še vedno pod ruševinami. Reševalcem je izpod ruševin uspelo rešiti 12 otrok in enega vzgojitelja iz vrtca, en vzgojitelj in 16 otrok pa je umrlo. V ponedeljek zjutraj so zaradi poročil o tresljajih in pojavljanju razpok evakuirali prebivalce zgradb v Bangkoku. V prestolnici je bilo slišati več siren.

Skoraj 72 ur po potresu so vojaške oblasti v Mjanmaru potrdile 1.700 mrtvih, še okoli 3.400 je ranjenih, več sto pa pogrešanih. Kljub katastrofi vojska nadaljuje zračne napade na oborožene uporniške skupine, s katerimi se bori že štiri leta, poroča BBC.

Potresi so uničili zgradbe in mostove ter poškodovali ceste, največja škoda pa je nastala v osrednjem Mjanmaru. Potres so čutili več sto kilometrov stran, tudi na Tajskem, kjer se je število žrtev povzpelo na 18.

V potresu umrlo 16 otrok v vrtcu

Reševalci so z golimi rokami izvlekli ujete v vrtcu Bright Kids. Uspelo jim je rešiti 12 otrok in enega vzgojitelja, en vzgojitelj in 16 otrok pa je umrlo.

Iskanje pogrešanih še vedno poteka. Foto: Reuters

Ekstremna vročina otežuje reševanje žrtev v Mjanmaru

60 ur po potresu so sicer iz ruševin v Mandalayju rešili še 29-letnico, nosečnico in petletno deklico. V Bangkoku še vedno poteka iskanje 76 gradbenih delavcev, ujetih pod porušeno zgradbo. Upanje, da bodo v ruševinah našli več preživelih, ugaša, saj reševanje otežuje ekstremna vročina. Temperature presegajo 40 stopinj Celzija, kar pospešuje razgradnjo trupel in posledično otežuje identifikacijo.

Prebivalci so popotresne sunke čutili tudi čez konec tedna, zato so večkrat zbežali na ulice.

Reševanje otežuje ekstremna vročina. Foto: Reuters

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je v nedeljo sprožila nujni poziv za več kot sto milijonov dolarjev za pomoč žrtvam. Največja svetovna humanitarna mreža je sporočila, da potrebe naraščajo iz ure v uro, saj visoke temperature in bližajoča se monsunska sezona povečujeta tveganje za sekundarne krize.