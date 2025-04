Kot je danes sporočil tiskovni predstavnik vladajoče hunte, so po petkovem potresu z magnitudo 7,7 doslej potrdili 3.085 smrtnih žrtev, 341 ljudi je še vedno pogrešanih, 4.715 pa jih je bilo v potresu poškodovanih.

Dodal je, da so reševalci in humanitarni delavci prispeli iz 17 držav s skoraj tisoč tonami zalog in materiala za pomoč. Ob tem se je mednarodni skupnosti in reševalcem zahvalil za pomoč.

Povedal je še, da v Mjanmaru nadaljujejo iskanje in reševanje morebitnih preživelih. Možnosti, da bi v ruševinah še našli preživele, so sicer minimalne.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Napovedano obilno deževje

Razmere v državi bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci napovedujejo obilno deževje od nedelje do 11. aprila. To bi lahko ogrozilo območja, ki jih je potres najbolj prizadel, kot so Mandalay, Sagaing in glavno mesto Naypyitaw.