Aung San Suu Kyi obtožili zaradi kršenja trgovinskega pravila

Vojaški režim v Mjanmaru je strmoglavljeno voditeljico države Aung San Suu Kyi, ki je v priporu od ponedeljkovega vojaškega udara, obtožil kršenja trgovinskega pravila. Strmoglavljenega predsednika države Win Myinta pa so obtožili kršenja zakona o naravnih katastrofah, so danes sporočili iz stranke NLD Suu Kyijeve.

Sodišče v prestolnici Naypyidaw je za Aung San Suu Kyi zaradi kršenja zakona o uvozu in izvozu odredilo 14-dnevni začasni pripor do 15. februarja, prav tako ga je za 14 dni odredilo Win Myintu, je danes na Facebooku sporočil tiskovni predstavnik Narodne lige za demokracijo (NLD) Kyi Toe, piše STA.

Mjanmarska vojska je v ponedeljek ob izvedbi vojaškega udara priprla vse voditelje civilnih oblasti, pa tudi poslance in druge politike ter aktiviste. Člani stranke NLD od takrat niso imeli stikov z Aung San Suu Kyi, je pa Kyi Toe v torek dejal, da jo je sosed videl v njeni rezidenci v mestu Naypyidaw, kjer je verjetno v hišnem priporu. Danes je povedal, da so prejeli zanesljive informacije o omenjenih obtožbah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz policijskih dokumentov, v katere je imela vpogled AFP, je razvidno, da je Suu Kyijeva obtožena, ker je "brez dovoljenja uvozila in uporabljala" okoli deset voki-tokijev in drugih komunikacijskih sredstev, ki so jih našli med hišno preiskavo.

Win Myint je obtožen kršenja ukrepov proti covidu-19, ker se je pred novembrskimi volitvami udeležil volilnega dogodka, na katerem je bilo več sto ljudi.

Malezijski poslanec, ki vodi parlamentarni odbor Aseana za človekove pravice, Charles Santiago je obtožbe zavrnil kot absurden poskus vojaške hunte, da bi dala legitimnost nezakonitemu prevzemu oblasti demokratično izvoljeni vladi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dpa, ki je navajala več objav na družbenih medijih, je pred tem danes poročala, da naj bi hunta načrtovala Aung San Suu Kyi obtožiti izdaje.

Ceste zavzeli vojaki in oklepniki

Vojaški udar na množičnejše nasprotovanje ljudi ni naletel, saj so ceste v večjih mestih zavzeli vojaki in oklepniki. Danes poročajo o prvih primerih državljanske neposlušnosti. Zdravniki in drugo zdravstveno osebje po državi je sporočilo, da bodo v znak protesta zaradi udara nosili rdeče trakove, ki je barva NLD, in da ne bodo opravljali nenujnega dela. Osebje bolnišnice v Yangonu se je s trakovi na rokah in z dvignjenimi tremi prsti v znak upora tako danes zbralo pred bolnišnico, poroča AFP. V torek zvečer pa je bilo v Yangonu slišati protestno ropotanje loncev in hupanje avtomobilov.

Svoje akcije prebivalci objavljajo na računu na Facebooku, ki ga je vzpostavila skupina z imenom gibanje državljanske nepokorščine, ki ima 24 ur po vzpostavitvi že 160.000 sledilcev.

Vojaška hunta je ljudi sicer opozorila, naj ne govorijo ali objavljalo ničesar, kar bi lahko vzpodbudilo nemire ali destabiliziralo razmere.

Vojaški udar je naletel na mednarodno obsodbo. Danes so se jim pridružili zunanji ministri skupine G7. V skupni izjavi so izrazili zaskrbljenost zaradi aretacij političnih voditeljev in civilno-družbenih aktivistov ter napadov na medije. Vojsko so pozvali k ponovni vzpostavitvi demokracije, še poroča STA.