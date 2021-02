Množični protesti v Mjanmaru, vojska pripravljena uporabiti tudi silo

V Mjanmaru danes potekajo množični protesti proti vojaški hunti, ki naj bi bili celo največji do zdaj. V številnih mestih po državi se je zbralo več deset tisoč ljudi, in to kljub grožnjam vojske, da je proti protestnikom pripravljena uporabiti tudi silo.

Ljudje so se množično odpravili na ulice v največjem mestu Yangon, od koder poročajo o okrepljeni prisotnosti varnostnih sil, vključno s policijo in vojaškimi tovornjaki ter postavljenimi barikadami pred četrtjo, ki gosti tuja veleposlaništva. Več tisoč protestnikov, med njimi tudi številni na motornih kolesih, so se zbrali tudi v prestolnici Naypyitaw.

O velikih protestih poročajo tudi iz mest Mandalay, Myitkyina in Dawei, poroča STA. Številna podjetja, tako v Yangonu kot tudi v več drugih velikih mestih, so poleg tega danes zaprta v odgovor na pozive k splošni stavki, ki naj bi gibanju državljanske nepokorščine dala nov zagon.

Protesti v državi potekajo vse od takrat, ko je vojska prvega februarja po desetletju demokracije z udarom prevzela oblast in prijela civilno voditeljico Aung San Su Či. Istočasno poteka tudi kampanja državljanske nepokorščine, ki je okrnila delovanje številnih vladnih operacij, med drugim tudi podjetij in bank.

Vojska postopno stopnjuje uporabo sile proti protestnikom

Vojska je v nedeljo podala najbolj grozeče svarilo do zdaj, in sicer, da se njeno potrpljenje izteka. "Protestniki zdaj spodbujajo ljudi, zlasti čustvene najstnike in mlade h konfrontaciji, v kateri tvegajo življenja," so v izjavi na državni televiziji MRTV sporočili predstavniki vojske, ki so protestnike posvarili pred spodbujanjem "izgredov in anarhije". Mjanmarska vojska sicer že ves čas postopno stopnjuje uporabo sile, ob tem pa se povečuje tudi število političnih zapornikov.

Protestniki med drugim zahtevajo izpustitev mjanmarske voditeljice Aung San Su Či. Foto: Reuters

Varnostne sile proti demonstrantom uporabljajo gumijaste naboje, vodne topove, včasih pa celo celo prave naboje. Konec tedna sta bila v streljanju na protestnike v Mandalayu ubita dva človeka, še en človek pa je bil ubit v Yangonu. Mlada ženska, ki je postala prva potrjena smrtna žrtev protestov, pa je po tem, ko je njeno življenje 14 dni viselo na nitki, umrla v petek.

Oblasti so glede na navedbe mjanmarskega združenja, ki se trudi pomagati političnim zapornikom, od udara prijele že 640 ljudi. Med njimi so tudi javni uslužbenci in zaposleni v bankah, ki so v okviru protesta proti vojski odkorakali z delovnih mest. Vojska tudi močno omejuje dostop do interneta v državi, še poroča STA.