Igralec iz priljubljene serije huje ranjen na bojišču v Gazi

Idan Amedi s pravim hebrejskim imenom Idan Ben Tova, eden izmed zvezdnikov priljubljene serije Fauda, ki se je v Gazi boril na strani Izraelskih obrambnih sil, je bil v današnjem spopadu na bojišču v Khan Yunisu v Gazi huje ranjen, je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Neuradna poročila, ki na družbenih omrežjih krožijo že nekaj ur, pravijo, da je bil resno ranjen med bojem v protiteroristični operaciji izraelske vojske (IDF), poroča Jeruzalem Post. Da je bil član in igralec iz priljubljene izraelske serije ranjen v boju, so potrdili tudi na družbenem omrežju na profilu serije Fauda (kar pomeni kaos).

We would like to share with everyone that Idan has been injured in action in Gaza. Idan is one of the kindest, warmest, and most passionate people, loved by all of us. His love of music is a very special part of our set. Together let us pray for his full and speedy recovery. pic.twitter.com/jYVF4zSX3I