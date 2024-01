Ameriške obveščevalne službe: Izrael bo imel težavo na dveh frontah #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal dolgo in težko vojno. Gre za novo zaostritev dolgoletnega spora, v mednarodni skupnosti se vrstijo opozorila pred eskalacijo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal dolgo in težko vojno. Gre za novo zaostritev dolgoletnega spora, v mednarodni skupnosti se vrstijo opozorila pred eskalacijo. Foto: Reuters

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na obisku v Katarju v nedeljo posvaril pred zaostritvijo razmer na celotnem Bližnjem vzhodu in širitvijo spora, kar da bi vodilo v še več negotovosti ter trpljenja. Pozval je tudi k zaščiti civilistov v Gazi in izrazil nasprotovanje prisilnemu izseljevanju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poudarki dneva:



8.10 Blinken posvaril pred širitvijo konflikta na Bližnjem vzhodu

8.10 Blinken posvaril pred širitvijo konflikta na Bližnjem vzhodu

Antony Blinken. Foto: AP / Guliverimage "Trenutno v regiji velja močna napetost. To je spor, ki bi zlahka metastaziral in povzročil še večjo negotovost ter še več trpljenja," je dejal Blinken na novinarski konferenci v Dohi.

Katarski predsednik vlade, šejk Mohamed bin Abdulrahman al Tani, pa je na skupni novinarski konferenci dejal, da je Katar že ob začetku vojne med Izraelom in skrajnim gibanjem Hamas posvaril pred verjetno nevarno širitvijo konflikta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Blinken je še pozval Izrael, naj v okviru svoje ofenzive bolje zaščiti civiliste v Gazi in omogoči dostavo humanitarne pomoči. "Nujno je, da Izrael stori več za zaščito civilistov," je dodal. Zagotovil je, da namerava o tem govoriti tudi med obiskom v Izraelu.

Prepričan je še, da Palestincev ne bi smeli prisilno izseljevati iz Gaze, kar so predlagali nekateri izraelski ministri. "Ne morejo jih, ne smejo jih prisiliti, da zapustijo Gazo," je dejal. Po njegovem mnenju bi jim morali dovoliti, da se vrnejo v svoje domove, ko bo to mogoče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski predsednik Izak Hercog je v nedeljo v intervjuju za ameriški NBC sicer zagotovil, da izgon Palestincev iz Gaze ni del uradne vladne politike. "To ni stališče Izraela," je zagotovil.

Blinken je v okviru svoje četrte turneje po Bližnjem vzhodu od začetka vojne v Gazi že obiskal Katar, Jordanijo, Turčijo in Grčijo, pred njim so še postanki v Izraelu, na Zahodnem bregu, v Združenih arabskih emiratih, Savdski Arabiji in Egiptu.

Časnik Washington Post je v nedeljo poročal, da so ZDA posvarile Izrael pred resno zaostritvijo konflikta v Libanonu. Ob tem je navajal tudi oceno ameriške obrambne obveščevalne službe, češ da bo imel Izrael težave boriti se na dveh frontah, v Gazi in Libanonu.

Na Bližnjem vzhodu se mudi tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je pred začetkom svoje četrte poti na območje od začetka vojne pozvala h koncu kroga nasilja. V Izraelu je nato v nedeljo poudarila, da mora izraelska vojska narediti več za zaščito civilistov v Gazi.

"Najti mora način za boj proti Hamasu, ne da bi pri tem škodovala velikemu številu Palestincev," je dejala in dodala, da se trpljenje nedolžnih ne more nadaljevati. Srečala se je sicer s svojim kolegom Izraelom Kacem, ki se ji je zahvalil za podporo, ki jo je izkazala Nemčija na več področjih od začetka vojne. Sprejel jo je tudi izraelski predsednik.