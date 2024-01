Kraj smrti in obupa: v tem kaosu vsak dan rodi 180 žensk #vŽivo

"V treh mesecih od grozljivih napadov 7. oktobra je Gaza postala kraj smrti in obupa," je v petek dejal Martin Griffiths, vodja organizacije ZN za nujno pomoč OCHA. Bombardirana so bila celo območja, kamor so se na zahtevo Izraela preselili civilisti, "neusmiljeno napadeni" pa so bili tudi zdravstveni objekti.